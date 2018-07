Sieg fällt höher aus als gedacht

Im sechsten Wettkampf der Landesliga KK-Gewehr 3 x 20 konnte der SV Buch noch einmal einen Sieg erringen. Dieser fiel deutlich höher aus als gedacht, da der Gegner, der SV Neidlingen, nur mit zwei statt der mindestens benötigten drei Schützen antrat. Damit gewann Buch mit 1687:1156 Ringen.

Die Bucher Schützen zeigten wieder einmal eine geschlossene Mannschaftsleistung. Markus Köppel (570 Ringe), Tobias Hahn (561 Ringe) und Lea Drmola (556 Ringe) kamen in die Wertung. Dazu schossen Patrick Thalheimer 555 Ringe und Louis Fürst 552 Ringe.

Im letzten Wettkampf zeigten einige Vereine noch einmal ihr Können. Gleich sechs Mannschaften erzielten über 1700 Ringe. Dies war an den vorherigen Wettkampftagen immer nur zwei oder drei Mannschaften gelungen. Mit 1714 Ringen erzielte der SV Hengstfeld das höchste Tagesergebnis und verteidigte so die Tabellenführung. Der SV Göggingen konnte sich mit 1708 Ringen noch an der SVng Geifertshofen vorbeischieben und wurde Vizemeister. Der SV Buch beendet seine gute Saison auf dem siebten Platz.

Ergebnisse: SV Buch – SV Neidlingen 1687:1156; SV Hirschlanden – SV Göggingen 1664:1708; SV Ailringen – SAbt Niederstetten 1690:1654; SVng Geifertshofen – SV Hengstfeld 1672:1714; SV Stetten b.H. – SV Hirrlingen 1709:1703; SV Ebhausen – SV Oberlengenhardt 1704:1640; SV Rohrdorf – SV Simmozheim 1649:1695, SGi Stetten/Rems – S-SV Leingarten 1662:1705; SGi Deuchelried – SGes Bad Waldsee 1690:1695; SV Oberteuringen – Sabt Bad Wurzach 1685:1657.