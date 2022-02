Sieg der SG Hofen/Hüttlingen nach Leistungssteigerung in Durchgang zwei

Am Samstag waren die Landesliga-Herren der SG Hofen/Hüttlingen bei der HSG Friedrichshafen/Fischbach zu Gast. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, aber nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, gewann man die Partie gegen den Tabellenletzten mit 28:25.

Die Marschrichtung auf Seiten der SG2H war bereits vor dem Spiel klar vorgegeben. Aus einer kompakten Abwehr wollte man über schnelles Umschaltspiel zu einfachen Toren kommen und so gut ins Spiel starten. Dies wollte mit dem Anpfiff der Partie allerdings nicht gelingen, schnell sah man sich 0:2 in Rückstand. Zwar entwickelte sich in der Folge auf der Anzeigetafel ein ausgeglichenes Spiel, die Leistung im Angriff war jedoch mangelhaft. Klare Chancen konnten nicht im Tor untergebracht werden und im Positionsspiel agierte das Team um das Trainergespann Adam/Eglauer zu zaghaft. So nahm Friedrichshafen eine 13:10-Führung mit in die Halbzeit.

Zunächst schien sich das Bild der ersten Halbzeit sukzessive auch im zweiten Durchgang fortzusetzen. Die HSG erhöhte ihre Führung auf 14:10. Auf Seiten der SG2H schaffte man es dann aber plötzlich, das eigene Tempospiel zu finden und den Vorsprung schmelzen zu lassen. In der 39. Minute ging man folgerichtig mit 15:14 in Führung. Auch eine Auszeit der Friedrichshafener konnte die Männer aus dem Kochertal nun nicht mehr von ihrem verbesserten Spiel abbringen. Angetrieben von der starken Flügelzange Jörg/Anlauf stand in der 55. Minute ein 27:21 für die SG2H zu Buche.

Diesen Rückstand konnte die Heimmannschaft zwar noch verkürzen, am Ausgang der Partie änderte das jedoch nichts mehr. So gewannen die SG2H-Herren nach einer durchwachsenen Leistung die Partie mit 28:25 und traten mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Durch diesen Sieg befindet man sich mit 12:4 Punkten weiterhin in der Spitzengruppe der Landesliga. Im nächsten Spiel, am Samstag, 26. Februar (20.30 Uhr, Limeshalle), steht mit dem TSG Söflingen II ein richtiger Härtetest für die SG2H an.