In der Fußball-Verbandsliga der Frauen hat der FFV Heidenheim gegen den SV Eutingen einen 3:2-Sieg gefeiert.

Bei sommerlichen Temperaturen auf dem Eutinger Rasenplatz legte der FFV gleich gut los und hatte bereits in der zweiten Minute die erste dicke Torchance. Nach einem Eckball von Vina Crnoja knallte der Kopfball von Tigi Bah an den Innenpfosten. Der FFV hatte alles unter Kontrolle. In der 15. Minute dann aber das überraschende 1:0 für die Gastgeber: Zunächst konnte Janina Liber den Ball noch parieren, doch beim Nachschuss war auch sie chancenlos. Der FFV steckte den Wirkungstreffer der Gastgeber weg und belohnte sich in der 22. Minute mit dem Ausgleich. Einen scharf getretenen Eckball von Franziska Schüßler konnte Laura Szatzker zum 1:1 einköpfen. Jetzt setzte der FFV energisch nach. Nach starker Einzelleistung erzielte Verena Hörger in der 37. Minute mit einem schönen 25 Meter Schuss in den Winkel den 2:1-Führungstreffer.

Nach einer fragwürdigen Freistoßentscheidung, zu Beginn der zweiten Halbzeit, mussten die Heidenheimerinnen den Ausgleich hinnehmen. Doch die FFV-Frauen kamen erneut zurück. Nach einer Stunde eroberte Verena Hörger durch energisches Pressing in der gegnerischen Hälfte den Ball und spielte diesen gleich auf die freistehende Laura Szatzker, die eiskalt zum 3:2 vollendete.

Nun merkte man beiden Mannschaften die hohen Temperaturen an. Der FFV lauerte nun mehr auf Konter und Eutingen versuchte es nur noch hoch und weit. Doch Eutingen fand immer wieder in der starken FFV-Defensive oder an Ersatztorspielerin Janina Liber ihren Meister. Letztere musste krankheitsbedingt Franka Böhm vertreten und machte ihre Sache tadellos. Nächste Woche geht es für die Heidenheimer Frauen zu Hause gegen Frommern Dürrwangen.