Siebter im Gesamtklassement

Michael Ivanov von der DJK-SG Wasseralfingen erfolgreich bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften: Die Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in den verschiedenen Altersklassen fanden in der Ulmer Messehalle 4 statt.

Der Wettkampftag begann mit dem Weitsprung, der Paradedisziplin von Ivanov, was er auch gleich unter Beweis stellte. Er kam im zweiten Versuch mit 5,33 Meter (m) nahe an seine persönliche Bestleistung heran. Dann ging es relativ flott zu den 60 m Hürden. Hier hieß es gut durch zukommen, was ihm auch mit einer Zeit von 10,13 Sekunden gelang. Beim anschließenden Hochsprung ließ das Einspringen auf einen guten Verlauf und eine ansprechende Höhe hoffen. Im Wettkampf selber stimmte teilweise das Timing beim Absprung oder die Technik nicht und daher musste er sich mit einer übersprungenen Höhe von 1,52 m zufrieden geben. Daher sollte das Kugelstoßen wieder neuen Mut geben und das klappte hervorragend mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 10,81 m und der zweitbesten Weite im gesamten Teilnehmerfeld. Dann folgte eine längere Pause. Dies war der weiblichen Jugend geschuldet, die noch ihren Hochsprung zu absolvieren hatten und daher die 1000 m Laufstrecke nicht frei war. Die Pause war Ivanov dann im Verlauf des Rennens anzumerken, da er sichtlich schwere Beine hatte. Insgesamt konnte er mit einer ordentlichen Zeit von 3:25,3 Minuten über die Ziellinie laufen. Im Gesamtklassement erreichte er einen guten siebten Platz mit 2485 Punkten.