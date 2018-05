Ein siebenjähriges Mädchen ist in Gaildorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr war eine 45-jährige Autofahrerin auf der Kanzleistraße ortsauswärts in Richtung Aalen unterwegs. An einem Fußgängerüberweg übersah sie offenbar das Mädchen, das den Überweg benutzen wollte. Die Siebenjährige wurde erfasst und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.