Sieben-Tage-Inzidenz leicht angestiegen - 31 Neuinfektionen im Ostalbkreis

Der Inzidenzwert ist im Ostalbkreis am Dienstag, 1. Juni, erneut leicht angestiegen. Allerdings bewegt sich die Inzidenz noch immer zwischen 5o und 60. Allerdings bedeutet das auch, dass der Grenzwert von 50 weiterhin nicht erreicht wird.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei 57,0. Am Vortag waren es 56,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Im selben Zeitraum haben sich im gesamten Kreisgebiet 179 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.

Mit 31 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.350. Todesfälle hat es derzeit keine weiteren gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben im Ostalbkreis 395 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Laut Landratsamt lag die Zahl der aktiven Fälle am Montag bei 421 positiv Getesteten. Das sind 24 weniger als noch am Vortag.