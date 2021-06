Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis am Mittwoch bei 15,3

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist weiterhin in Bewegung. Allerdings bleibt er nach wie vor auf niedrigem Niveau - unterhalb 20. Wie das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht am Mittwoch mitteilt, haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 15,3 Menschen angesteckt (16,9 am Vortag).

Im selben Zeitraum gab es im gesamten Kreisgebiet 48 positive Tests. Mit nur sechs weiteren Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.575. Die beste Nachricht jedoch: Es hat weiterhin keine weiteren Todesfälle gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 403 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Laut Landratsamt sind aktuell (Stand Dienstag) 104 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Das sind sechs weniger als noch am Vortag. Einzig in Aalen steigen derzeit die Fallzahlen. Aktuell sind 34 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. In Schwäbisch Gmünd wurden acht Fälle abgezogen, 30 Infizierte gibt es in der Stadt an der Rems.

Wie das Datendashboard der Kreisverwaltung zeigt, sind seit Pandemiebeginn im März des vergangenen Jahres 15.010 Menschen nach einer Infektion genesen. In Baden-Württemberg steigt der Gesamtwert am Mittwoch mit 309 Neuinfektionen auf 500.218. Die Landes-Inzidenz liegt derzeit bei 9,1.