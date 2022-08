Sieben erfolgreiche Teams am Start

In der Sommer-Verbandsrunde 2022 war die Tennis-Abteilung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wieder mit sieben Mannschaften aktiv und erneut überaus erfolgreich gewesen.

Überragend waren dabei einmal mehr die Damen 50, die nach drei Aufstiegen in Folge, im ersten Jahr in der Württembergstaffel, der höchsten Spielklasse in Baden-Württemberg, Meister wurden. Ein historischer Erfolg. Das Team sicherte sich den Titel durch hart umkämpfte Siege gegen Wangen, Hechingen, Welzheim und Rosengarten. Erst im letzten und entscheidenden Spiel gegen Rosengarten konnte der Titel bestätigt werden. Auch die Damen 1I aus der Aalener Weststadt waren nach einem Neuaufbau der Mannschaft erfolgreich und gewannen alle sechs Spiele in der Kreisstaffel I und stiegen so in die Bezirksstaffel II auf.

Nachdem es im vergangenen Jahr denkbar knapp nicht mit Aufstieg geklappt hat, sind die Herren 40 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nun ungeschlagen in die Oberligastaffel aufgestiegen. Dabei gelang das Kunststück und als wichtiger Baustein zum Erfolg, alle acht Doppel zu gewinnen. Ebenso konnten die Herren II vom Sauerbach alle sechs Spiele in der Kreisklasse III gewinnen und steigen somit in die Kreisklasse II auf. Die Damen 30 belegten in der Staffelliga den dritten Platz. Außerdem kamen die Herren 50 auf den zweiten Platz. Einziger Absteiger der TSG, die Herren I. Diese stiegen nach zahlreichen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen aus der Bezirksliga ab.