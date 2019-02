Zwischen klassischen Fahrzeugen sind die Ehrenamtlichen aus dem WFV-Bezirk Ostwürttemberg für ihre langjährige Tätigkeiten geehrt worden. Hans-Georg Maier und Jens-Peter Schuller konnten dabei mit Klaus Schumacher und Nikolaus Geiß sogar zwei goldene Ehrungen überreichen. Sarah Frey, Dietmar Fahrian, Heinz Strohmaier, Wulf Saur und Robert Demurtas wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Es war ein schöner Ehrungsabend für die langjährigen Ehrenamtlichen des Fußballbezirks, deren Wirken für den Fußballsport und für die 140 Vereine in Ostwürttemberg in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Staffelleiter eine Institution

Dietmar Fahrian seit 2004 in unterschiedlichen Aufgaben für den TSV Heubach tätig und seit 2015 Staffelleiter in den Kreisligen im Bereich Gmünd erhielt den Verbandsehrenbrief. Sarah Frey wurde mit der Verbandsehrennadel in Bronze ausgezeichnet, die ehemalige Normannia-Spielerin ist seit 2012 für den Frauen- und Mädchenbereich im Bezirk zuständig.

Demurtas erhält silberne Ehrennadel

Als Schulfußballreferent ist Wulf Saur seit 2002 für den Bezirk tätig, auch als Schiedsrichter ist er seit zwei Jahrzehnten unterwegs, er bekam die Verbandsehrennadel in Bronze überreicht. Heinz Strohmaier, der schon in vielen Funktionen in mehreren Vereinen war und derzeit Präsident beim TSV Lorch ist, ist seit 2000 im Sportgericht tätig und erhielt dafür die wfv-Ehrennadel in Silber. Die Jugendleiternadel in Silber erhielt Robert Demurtas, der beim TV Heuchlingen lange Jahre Jugendleiter war und seit 2008 als Staffelleiter im Bezirk tätig ist. Zweimal Gold folgten dann: Klaus Schumacher war bei seinem Heimatverein Jugendleiter, Kassierer, Seniorenleiter und Jugendtrainer, im Bezirk ist er seit 2009 als DFBnet-Berater ein wichtiger Ansprechpartner. Nikolaus Geiß ist im Bereich Aalen als Staffelleiter eine Institution, seit 2003 füllt er diese Aufgabe aus, nachdem er beim SV Kerkingen schon seit 1976 in der Vorstandschaft in vielen Aufgaben tätig war. Hans-Georg Maier und Jens-Peter Schuller fanden die richtigen Worte, denn nur Dank dieser Menschen rollt der Ball im Bezirk.