Sie wird kommen: die Linienbündelung

So funktioniert die europaweite Ausschreibung: Für die Vorbereitung der Ausschreibung eines Linienbündels, für die Ausschreibung selbst und den Zuschlag muss ein Zeitraum von etwa zwei Jahren kalkuliert werden, sagen Paul-Gerhard Maier, der Geschäftsführer von OstalbMobil, und sein Mitarbeiter Frank Reichersdörfer. Für das erste Bündel, Aalen Stadt, müsste also die europaweite Ausschreibungsprozedur im Sommer 2020 starten. Die Ausschreibung selbst kann alle möglichen Kriterien enthalten: von der Ausstattung und Art der Busse bis hin zur Vorgabe, dass die Busfahrer Deutsch können müssen, und der Frage, ob das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, etwa Firmen vor Ort als Subunternehmen einsetzen darf. Vergeben wird am Ende an den wirtschaftlichsten Bieter, der für die Leistung einen jährlichen Fixbetrag erhält. Die Einnahmen hingegen erhält der Auftraggeber, sprich der Ostalbkreis, der daraus einen Teil seiner ÖPNV-Kosten deckt. Auch bei einer Linienbündelung, so sagt Maier, werde es eine Differenz zwischen den Einnahmen und den Kosten der Leistung geben. Wie hoch die sein wird, könne derzeit aber niemand sagen. (ard)