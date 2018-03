Sie sind die Zukunft des Ostalbkreises

Sechs herausragende Jungmeister und elf Landes- und Kammersieger im Leistungswettbewerb der Gesellen haben am Dienstagabend bei einer Feier in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Ostalb in Aalen den Handwerkerpreis 2017 der Sparkassenstiftung erhalten. Vorsitzender und Landrat Klaus Pavel lobte die Leistungen der Handwerker und sagte „ die Zukunft des Ostalbkreises sitzt hier“.

Das Handwerk habe goldenen Boden und man könne stolz sein auf eine Branche, in der es brummt und läuft. Die jungen Leute seien fit für die Zukunft und könnten auch neue Herausforderungen wie die voranschreitende Digitalisierung meistern. Den Ostalbkreis bezeichnete Pavel als einen „anerkannten Produktionsstandort mit hervorragenden Perspektiven für das Handwerk“.

Kreishandwerksmeisterin Katja Maier betonte, dass der Handwerkerpreis der Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft bereits zum 20. Mal vergeben worden sei. Die Lage in den Betrieben sei derzeit recht ordentlich, die durchschnittliche Auftragsreichweite liege bei neun Wochen. „Meister und Gesellen sind wichtige Bestandteile der Gesellschaft“, sagte Maier.

Sparkassenchef Andreas Götz hob hervor, dass das Geldinstitut sehr gerne Partner des Handwerks sei und diese Branche auch in Zukunft unterstützen werde. Das Bläserquartett Jürgen Degeler, Remo Steiner, Martin Pschorr und Alfred Sutter umrahmte die Feier musikalisch.

Die sechs geehrten Jungmeister

Sechs Jungmeister aus unterschiedlichen Handwerksberufen wurden mit dem Preis der Sparkassenstiftung ausgezeichnet. Sie haben ihre Meisterprüfung als Beste ihrer Innung aus dem Ostalbkreis abgelegt: Kevin Hitschmann (Abtsgmünd, Fleischer), Marco Jörg (Hüttlingen, Glaserhandwerk), Tanja Angstenberger (Aalen-Wasseralfingen, Bäcker-Handwerk), Stefan Ulrich Lacker (Neresheim, Metallbauer-Handwerk), Marco Grimm (Wört, Installateur und Heizungsbauer), Marina Seitzer (Waldstetten, Gold- und Silberschmiedin). Sie erhielten neben dem ausgesetzten Geldpreis eine Urkunde und eine in Glas gegossene Medaille mit der Abbildung der speziell für die Sparkassenstiftung geschaffenen Skulptur des Schwäbisch Gmünder Künstlers Eckart Dietz

Elf Handwerksgesellen wurden als Landes- und 1. Kammersieger geehrt: Niklas Berroth (Sulzbach-Laufen, Beton- und Stahlbetonbauer, 1. Landessieger), JanisVincent Gentner (Aalen, Fliesen-,Platten- und Mosaikleger ,1. Landessieger), Marc Hägele (Alfdorf, Kraftfahrzeugmechatroniker, 1. Landessieger), Kevin Zeman(Schwäbisch Gmünd, Klempner, 1. Landessieger), Michael Zitzmann (Heuchlingen, Oberflächenbeschichter, 1. Landessieger), Liesa Peterlick (Dischingen-Ballmertshofen, Elektronikerin, 2. Landessieger/1. Kammersieger), Rebekka Pfitzer (Bopfingen, Goldschmiedin, 2. Landessieger/1. Kammersieger), Nadine Brim(Aalen, Orthopädietechnik-Mechanikerin, 3. Landessieger/1. Kammersieger), Markus Schuck Heidenheim Zweiradmechatroniker 4. Landessieger/1. Kammersieger), Matthias Didwißus (Neresheim, Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik, 5. Landessieger/1. Kammersieger, Vanessa Schaupp(Aalen, Konditorin 6. Landessieger/1. Kammersieger). Sie bekamen eine Urkunde, ein Preisgeld und eine in Glas gegossene Medaille.

Die 2. und 3. Kammersieger erhielten neben einer Urkunde ein Geschenk: Lucas Barth (Neuler, Maler und Lackierer, 2. Kammersieger), Laura Bienek (Ingoldingen,Konditorin,2. Kammersieger), Tobias Hößler (Gerstetten , Elektroniker, 2. Kammersieger), Matthias Kenntner (Heidenheim Zimmerer, 2. Kammersieger), Simon Ruttmann (Ziertheim, Elektroniker, 2. Kammersieger), Florian Schmid (Heubach, Kraftfahrzeugmechatroniker, 2. Kammersieger), LukasStoll (Eschach, Straßenbauer, 2. Kammersieger), Frederik Witzke (Obergröningen, Anlagenmechaniker für Sanitär-, eizungs- und Klimatechnik, 2. Kammersieger), Micha Zadok (Mögglingen, Maurer, 2. Kammersieger), Nadine Betz (Mutlangen, Friseur, 3. Kammersieger), Jasmin Kurz (Aalen, Kauffrau für Büromanagement, 3. Kammersieger), Jonas Maier (Essingen, Glaser, 3. Kammersieger), Alida Unger (Neresheim, Raumausstatter, 3. Kammersieger).