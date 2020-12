Sie sind dann mal Zweiter ...

Normalerweise ist das Weihnachtsspiel das Highlight in einer Saison der HAKRO Merlins Crailsheim. Am Dienstagabend musste das Spiel ohne die Unterstützung der Fans vor Ort in Ilshofen stattfinden. Die Zauberer wollten auch in diesem Spiel ihre enorm starke Heimbilanz ausbauen. Im gesamten Pflichtspieljahr 2020 blieben die HAKRO Merlins Zuhause unbesiegt – die letzte Bundesliga-Heimniederlage kassierten die Crailsheimer am 7. Dezember 2019 – ausgerechnet gegen die FRAPORT SKYLINERS aus Frankfurt. Es entwickelte sich ein defensiver Schlagabtausch, der erst im letzten Viertel entschieden wurde. Mit starken Nerven setzten sich die Zauberer am Ende mit 76:64 durch und feiern ihren vierten Sieg in Serie.

Nur zwei Tage nach dem äußerst überzeugenden Erfolg in Braunschweig und der kurzen Regenerationszeit, empfingen die Crailsheimer die Frankfurter. Das Team von Sebastian Gleim kam mit Selbstvertrauen nach Ilshofen, weil sie am vergangenen Spieltag ebenfalls einen souveränen Sieg einfahren konnten.

Wie bereits am Sonntag gegen Braunschweig musste Center Bogdan Radosavljevic mit Rückenproblemen aussetzen. Ihn vertrat Jamuni McNeace, der gemeinsam mit Bell-Haynes, Stuckey, Highsmith und Bleck die Starting Five bildete. Den besseren Start erwischten jedoch die Gäste. Ihr gut aufgelegter Guard Matt Mobley sorgte für die 5:0-Führung für Frankfurt. Auch in der Folge machten die Hessen den HAKRO Merlins das Leben schwer, weshalb es mit einem 11:15 in die erste Viertelpause ging. Den nächsten Spielabschnitt leitete Caisin mit einem erfolgreichen Dreier ein, mit einem spannenden 34:34 ging es in die Halbzeitpause.

Den zweiten Durchgang eröffnete Trae Bell-Haynes mit drei Punkten, doch im Anschluss gingen die Hessen nach einem unsportlichen Foul des Kanadiers mit 40:37 in Führung. Kurz vor der Viertelpause endete ein 12:0-Lauf der Crailsheimer. Mit einer knappen 53:51-Führung ging es in den Schlussabschnitt.

Die finalen zehn Minuten eröffnete Gudmundsson für die Frankfurter. Doch auch in der Folge standen die HAKRO Merlins defensiv weitgehend stabil und ließen in den ersten drei Minuten des letzten Viertels nur den Dreier des Isländers zu. Bell-Haynes verwandelte sein And-one erfolgreich und schraubte zwei Minuten vor dem Ende das Ergebnis auf 75:60 – die Vorentscheidung. Am Ende stand, vor allem aufgrund der überzeugenden Verteidigungsleistung und Willenskraft, ein 76:64-Sieg über die SKYLINERS auf der Anzeigetafel.

Somit fuhren die Crailsheimer den siebten Sieg im achten Spiel ein. Damit steht man, zumindest für bis zum Wochenende, auf dem zweiten Tabellenplatz. Weiter geht es am Sonntag (18 Uhr), wenn die HAKRO Merlins in Vechta gefordert sind.

„Mal wieder ein extrem schwieriges Spiel gegen Frankfurt. Aber das ist keine Überraschung mehr. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Nach einer langen Reise und weniger als 48 Stunden Regenerationszeit haben wir dieses Spiel durch unsere Defense gewonnen. Wir haben uns in der zweiten Hälfte in die Partie gekämpft und irgendwoher die nötige Energie gefunden. Das stellt uns als Trainer sehr zufrieden. Aber es ist klar, dass wir weiter arbeiten müssen. Weihnachten sieht dieses Jahr etwas anders aus. Es gibt keine Zeit, um sich auszuruhen“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.