Sie laufen wieder

Der Lauftreff der Aalener Sportallianz hat viele Aalener Teilnehmer einmal mehr als Läufer oder Walker über mehrere Wochen intensiv betreut und auf Läufe vorbereitet.

Begleitet von ihren Trainern um Alexandra Burger und Harry Göhringer starteten die Teilnehmer zuletzt beim Neresheimer Panoramalauf über zehn Kilometer oder über die Halbmarathondistanz.

Das vorausgegangene Training war offensichtlich erfolgreich und hat Früchte getragen: Alle von der Sportallianz betreuten Akteure standen ihre gewählte Distanz gut durch kamen glücklich über ihre Leistung ins Ziel. Damit das positive Gefühl beim Panoramalauf kein einmaliges Erlebnis bleibt, hat sich die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer dazu entschieden, das Training beim Lauftreff der Aalener Sportallianz fortzusetzen.

Auch Neu-Interessierte können jederzeit zum Lauftreff der Aalener Sportallianz stoßen. Es werden unterschiedliche Gruppen je nach Leistungsstärke angeboten.

Treffpunkt ist ab November zweimal wöchentlich, am Montag und Mittwoch, jeweils ab 18.30 Uhr am Sportzentrum der Aalener Sportallianz im Rohrwang (Stadionweg 11) in der Nähe der Ostalb Arena.