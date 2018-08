Sie können es auch oben: Aufsteiger starten mit Siegen

Die Kicker in der Fußball-Kreisliga haben am ersten Spieltag keine große Anlaufzeit benötigt – es ging rund mit interessanten Ergebnissen. Die Aufsteiger TSG Abtsgmünd und DJK SV Eigenzell starteten mit Siegen. Richtig viele Tore sahen die Zuschauer in Ellenberg.

Kreisliga A II

SGM Union Wasseralfingen – Ebnat 2:3 (0:0). 1:0, 2:0 Eisele (54., 63.), 2:1 Uhl (80.), 2:2, 2:3 Milz (81., 84., Strafstoß). Bes. Vork.: 88. Rote Karte Weihbrecht (Ebnat). Nach einem müden Sommerkick in der ersten Halbzeit nahm das Spiel in Durchgang zwei an Fahrt auf. Nach der 2:0-Führung gaben die Unioner das Spiel aus der Hand. „Dann haben wir nichts mehr getan“, erklärte Wasseralfingens sportlicher Leiter Drazen Kuhar. Die Ebnater zeigten, dass man binnen vier Minuten eine Partie drehen kann.

TV Bopfingen – VfB Tannhausen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Wille (20.), 1:1 Colletti (22.), 1:2 J. Hammele (68., Strafstoß). Es war ein interessantes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Der TVB bekam die zwei schnellen Gästestürmer nicht in den Griff. Bopfingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, allerdings ohne Erfolg. Die Gäste gingen als verdienter Sieger vom Platz. Reserven: 1:4.

SV Pfahlheim - Sf Dorfmerkingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Amon (37.), 1:1 Böhm (85.). Die Pfahlheimer retteten ihren ersten Heimauftritt noch mit einem späten Ausgleichstreffer. Die Dorfmerkinger Reserve war schon in der ersten Halbzeit in Führung gegangen.

TSV Hüttlingen – TSV Westhausen 2:1 (1:0). 1:0 Waibel (28., Strafstoß), 1:1 Holzner (56.), 2:1 Hahn (75.). In einem zerfahrenen Spiel ging nicht unbedingt die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft als Sieger vom Platz. Bei besserer Chancenverwertung wäre auch ein Sieg von Westhausen möglich gewesen.

TSG Abtsgmünd – FC Schloßberg 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Artamanov (3.), 2:0 Boll (13.), 2:1 Zimmermann (45+2). In den ersten 30 Minuten war die TSG im Aufsteiger-Duell auf dem Platz in Hohenstadt klar überlegen und führte schnell mit 2:0. Dann kam Schloßberg besser ins Spiel und traf zum Anschluss, kurz vor der Halbzeitpause. In Durchgang zwei gestaltete sich die Partie der Neulinge ausgeglichen, aber zerfahren, mit vielen Fouls und Nickligkeiten. Chancen gab es noch auf beiden Seiten, ohne Erfolg.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - TSV Adelmannsfelden 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Banen Essome (20.). Letztlich war es ein hochverdienter Sieg für die DJK-SG, sie hatte den Gegner über 90 Minuten im Griff. Aufgrund von Torchancen hätte sie das Spiel noch höher gewinnen können. Reserven: 1:1.

VfB Ellenberg – SSV Aalen 3:5 (2:2). 0:1 Klein (17.), 0:2 Brenner (20.), 1:2 Hieber (21.), 2:2 Lechner (38., Strafstoß), 2:3 Fischer (53.), 2:4 Klein (55.), 2:5 Fischer (68.), 3:5 Grimm (81.). Die Ellenberger ließen sich von einem 0:2-Rückstand nicht beeindrucken und kamen zurück ins Spiel. Noch vor der Halbzeitpause war das Unentschieden hergestellt. Doch dann gingen die Gäste wieder in Vorlage – dem VfB blieb nur das 3:5.

SV DJK Stödtlen – DJK SV Eigenzell 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Beck (49.), 1:1 Friedrich (53.), 1:2 Lechner. Hinterher ärgerte man sich auf Seiten Stödtlens. „Wir hätten unsere Chancen nutzen müssen“, sagte Spielleiter Michael Lutz. Den Lucky-Punch in einem ausgeglichenen Spiel setzte aber der Aufsteiger in Person von Simon Lechner, zwei Minuten vor dem Ende.

Kreisliga A I

TSV Essingen II - TV Herlikofen 2:1 (2:0). Tore: k.A. Den Grundstein für den Sieg legte die Essinger Reserve in der ersten Halbzeit, nach der sie mit 2:0 führte. Die Gäste trafen zwar noch das Tor – ohne weitere Auswirkungen.

SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSB Gmünd 0:2. Tore: k. A. Der Aufsteiger aus Hohenstadt/Untergröningen startete mit einer Heimniederlage in das Unternehmen Kreisliga A.

Die weiteren Spiele:

TSV Heubach – Schechingen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Grau (11.).

Germania Bargau II - Mutlangen 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Vogel (27., 36.), 2:1, 2:2 Ivancevic (44., 55.), 3:2 Vogel.

TSGV Waldstetten II – TSV Böbingen 1:0 (0:0). 1:0 Mangold (0:0).

FC Durlangen - SG Bettringen II 1:2. Tore: k. A.

1. FC Stern Mögglingen – Großdeinbach 1:1 (0:1). 0:1 Wahl (27.), 1:1 Keskin (71.).

TV Straßdorf – VfL Iggingen 1:0. Tore: k. A.