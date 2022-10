Sie ist zurück: An Neujahr steigt wieder die Turngala

Sie ist zurück: Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause wird am kommenden Neujahrstag, 1. Januar 2023, unter dem Motto „For a Wonderful World“ in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle wieder die traditionsreiche Turngala stattfinden, und zwar gleich zweimal – einmal nachmittags um 14 Uhr und dann abends ab 18.30 Uhr.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine Show für die Sinne mit internationalen Künstlern und einem atemberaubenden Mix aus Turnen, Akrobatik, LED-Licht-Tänzen, Comedy, Entertainment und vielem mehr.

Ausrichter ist einmal mehr die Aalener Sportallianz, die unter der Schirmherrschaft der Stadt Aalen mit einem großen Helferteam und seinen Partnern für unterhaltsame Stunden sorgen will und außerdem mit eigenen Gruppen das Programm an diesem Tag bereichern wird. Der Aalener Großverein nahm das Angebot des Schwäbischen Turnerbunds (STB) trotz relativ kurzer Vorlaufzeit an, um die Veranstaltung wieder nach Aalen holen zu können.

Die Turngala tourt vom 28. Dezember bis zum 11. Januar durch Baden-Württemberg. Neben Aalen macht die Tour noch in elf weiteren Städten Station. Informationen zum Programminhalt gibt es jederzeit online auf der Website der Aalener Sportallianz (https://aalener-sportallianz.de/turngala-for-a-wonderful-world/).

Tickets für die beiden Veranstaltungen in Aalen können ab sofort über die Geschäftsstelle der Aalener Sportallianz erworben werden: Telefon 07361 / 9990010, E-Mail info@sportallianz.com

Die Geschäftsstelle in der Spieselstraße 23 in Wasseralfingen ist wie folgt für den Vorverkauf geöffnet: mittwochs von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr.