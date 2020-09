Sie haben nichts verlernt

Großartiger Weltcupauftakt für das Mountainbike Racingteam Simon Gegenheimer (30 Jahre) und Marion Fromberger (19) sichern sich die Plätze drei und fünf beim Mountainbike Weltcup in Belgien. Damit steigen beide direkt wieder auf das Siegerpodium beim ersten UCI-Weltcup nach der Covid-Phase.

Nichts verlernt, so könnte man die Leistung beim Wiedereinstieg in das Weltcupgeschehen der beiden Mountainbikeprofis schlichtweg kommentieren. Sowohl Simon Gegenheimer als auch seine junge deutsche Teamkollegin Marion Fromberger fuhren, als ob das Siegerpodest beim UCI Mountainbike Worldcup Tagesgeschäft wäre. Der Rundkurs in Waregem (Belgien) war ihnen auch gut bekannt, denn zur Strecke der Weltmeisterschaft aus dem Jahr 2019 hat sich nichts verändert. Eine sehr lange, breite Zielgerade, Treppen Auf- und Abfahrten durch eine Unterführung hindurch und keinen echten Anstieg prägen den Kurs in Westflandern. Nur in 2020, basierend auf dem Hygienekonzept der Mountainbike Eliminator Weltcups, ohne Zuschauerkulisse.

Marion Fromberger war im Ziel, trotz der Teilname an der Siegerehrung, nicht ganz zufrieden und kommentierte ihr Rennen wie folgt: „Ich habe im Halbfinale taktisch nicht umsetzen könnten, was wir vorab teamintern besprochen haben. Dann ist genau das passiert, was wir befürchtet hatten und meine Konkurrentinnen zogen noch auf den letzten Metern vorbei. Es ärgert mich, immer wieder solche Fehler zu machen, auch wenn das Weltcuppodium eigentlich Anlass zur Freude sein sollte. Die Form hätte vermutlich noch mehr hergegeben“, so die erst 19-Jährige selbstkritisch. Der erfahrene Gegenheimer, wie man den 30-Jährigen und sechsfachen Weltcupsieger inzwischen wohl bezeichnen kann, machte sein Ding wie gewohnt professionell und konzentriert.

Platz vier im Zeitfahren zeigte bereits, dass die erhoffte Form vorhanden ist und Gegenheimer fuhr im Finale physisch und taktisch sehr stark. Gemeinsam mit dem Europameister Huga Briatta aus Frankreich und dem Niederländischen Meister Jeroen van Eck duellierten sich diese drei Sportler und setzten sich mehrfach von den restlichen Fahrern ab. Am Ende war es eine knappe Entscheidung um die Reihenfolge auf dem Siegerpodest, wenn auch die Hauptdarsteller klar die drei Besten im Feld waren. „Ich bin sehr froh über mein Rennen. Ich konnte die Attacken gut mitgehen. Das gibt mir auch mit Blick auf die anstehenden Rennen Zuversicht, da wird es technisch anspruchsvoller und das kommt mir noch mehr entgegen“, kommentierte Gegenheimer: „Aber nach der langen Weltcuppause bin ich absolut froh, so wieder in das internationale Renngeschehen einsteigen zu können. Es ist einfach etwas Anderes, ob man ein Bundesligarennen, eine nationale Meisterschaft oder einen Weltcup fährt. Hier sind die Besten der Welt in bester Form, da gibt es nichts zu kaschieren“, so Simon Gegenheimer zum ersten Aufeinandertreffen der schnellsten Mountainbike-Sprinter der Welt.