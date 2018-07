Sie haben ihre Ausbildung mit Erfolg gemeistert

In einer Feierstunde haben die pharmazeutisch-technischen Assistenten am Donnerstag ihre Zeugnisse erhalten. Sie alle haben die zweijährige schulische Ausbildung an der Bernd Blindow Schule in Aalen mit Erfolg gemeistert. In einer kleinen Rede dankte die Schulleiterin Rebecca Trach-List dem Jahrgang für die tolle gemeinsame Zeit.

Sina Seeberger wurde für das schönste Herbarium mit einem Preis belohnt, den die Dozentin für Botanik, Christine Remse, überreichte. Das beste schulische Ergebnis erzielte Hanna Nachtsheim mit dem Traumergebnis von 1,0 und diese außerordentliche Leistung wurde mit einem Buchpreis ausgezeichnet.

Die Schüler der Abschlussklasse überraschten das Dozententeam mit einer humorvollen bilderreichen Ansprache und zahlreichen Geschenken. Alle PTA-Dozenten der BBS Aalen wünschen den Absolventen für das nun folgende sechsmonatige Praktikum in der Apotheke alles Gute und freuen sich auf das nächste Wiedersehen zum Tag der offenen Tür im Oktober, zu dem auch immer die Ehemaligen herzlich willkommen sind.