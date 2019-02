Sie greifen nach dem Hallentitel

Die Fußball-Mädchen des FC Ellwangen spielten in Biberach/Riß um den Einzug ins Finale der WFV-Hallenmeisterschaft. Im Punktspielmodus jeder gegen jeden spielten in der Gruppe I der Zwischenrunde die sechs besten Teams aus Württemberg gegeneinander. In spannenden Duells schafften die Jagsttallerinnen den ersten Platz mit 13 Punkten und 8:0-Toren.

Gleich im ersten Spiel präsentierten sich die Ellwanger Mädchen sehr konzentriert und gewannen in einem überlegenem Spiel gegen SV Bergatreute 2:0. Im zweiten Spiel trafen sie auf die mitfavorisierten Spielerinnen vom TSV Frommern-Dürrwangen. Dieses Spiel wurde wie erwartet von beiden Seiten stark umkämpft.

Konzentrierte Jagsttalerinnen

Die Mädchen hatten den Führungstreffer oft auf dem Fuß, trafen aber das Tor nicht. Somit endete das Spiel 0:0. Das dritte Spiel gegen die SGM Sulgen wurde mit überlegenem Spiel verdient 3:0 gewonnen. Ebenso das vierte Spiel gegen Kirchberg/Iller. Sehr konzentriert erspielten sich die Jagsttälerinnen einen 1:0-Sieg.

Im letzten Spiel des Tages, wo es um die Tabellenführung zwischen TSV Tettnang und den Ellwangerinnen ging, gelang nach einem spannenden Spiel der 2:0-Sieg und der erste Tabellenplatz! Somit war die Freude für unsere C-Juniorinnen und ihre Trainer groß, dass man ohne Niederlage und Gegentor das Finale am Sonntag, 24. Februar in Donzdorf um den württembergischen Hallentitel antreten darf.