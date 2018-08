Nach dem Auftakt-Unentschieden (0:0 beim TSV Essingen) endlich das erste Heimspiel der Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Dorfmerkinger Fans haben die neuformierte Mannschaft bei der offiziellen Vorstellung auf dem Dorfmerkinger Marktplatzfest kennnen gelernt und nun ist man auf das erste Auftreten der neuformierten Mannschaft zu Hause, Samstag, 15.30 Uhr gegen Olympia Laupheim gespannt.

Können die hochkarätigen Abgänge von Weissenberger, Weiß, Marianek und Co., durch die Youngster Mutlu, Mango, Schwarzer, Roschmann, um nur einige zu nennen, ersetzt werden? Fragen über Fragen stellen sich die Dorfmerkinger Fans vor der Heimpremiere der Saison 2018/19.

Mit dem Gegner Laupheim gastiert bei den Sportfreunden der Meister und Aufsteiger der Landesliga, die den sofortigen Wiederaufstieg souverän gemeistert haben. Die Gäste haben in der Vorbereitung und dem WFV-Pokal alle bisherigen Spiele gewonnen jedoch zum Auftakt zu Hause gegen den FSV Hollenbach unglücklich mit 1:2 verloren.

Hierbei kamen die Neuzugänge Nikolic, Filho und Athanasiades zu ihrem ersten Verbandsligaeinsatz. Bei Laupheim vertraut man vor allem auf den breiten Spielerkader und das eingespielte Team. Glanzpunkte in der Laupheimer Mannschaft sind die torgefährlichen Simon Dilger (19 Treffer in der Landesliga) und Ivan Vargas Müllser (15 Treffer). Die Gäste können aus den letzten 15 Jahren auf zwölf erfolgreiche Jahre in der höchsten württembergischen Liga zurückblicken.

Dietterle zufrieden

Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen zeigte sich Trainer Helmut Dietterle mit der Vorbereitung seiner jungen Mannschaft sichtlich zufrieden. Jeder einzelne Akteur im Dorfmerkinger Lager ist hoch motiviert und brennt wahrlich auf seinen Einsatz. „Wir wollen den Heimauftakt erfolgreich gestalten“, so lautet der einhellige Tenor im Dorfmerkinger Team. In der Partie kommen auf die Sportfreunde völlig andere Voraussetzungen wie im Spiel in Essingen zu. Der Gegner ist schwer einzuschätzen und erfordert deshalb für die Mannen um Trainer Dietterle eine ähnlich konzentrierte Leistung wie in Essingen. Nur so kann man gegen den Aufsteiger aus Laupheim bestehen. Spannung ist deshalb angesagt. Bis auf Schmid und Johannes Scherer stehen den Sportfreunden alle Akteure zur Verfügung. Mit welcher Anfangsformation der Dorfmerkinger Übungsleiter beginnt, will er erst unmittelbar vor Spielbeginn entscheiden.