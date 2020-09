„Sie beiden bleiben immer ein Teil von uns“

Zwei verdiente Lehrkräfte der Uhland-Realschule (URS), Realschullehrerin Siglinde Thiel und Realschullehrer Paul Bihlmaier, verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand. In seiner Laudatio bezeichneete Schulleiter Gerd Steinke prägende Arbeit der beiden Lehrkräfte als Glücksgriff für die gesamte Schulgemeinde.

Zudem erinnerte Steinke daran, dass beide sich auch über das Schulleben hinaus in der Studentenausbildung bei der Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule engagiert haben. Steinke dankte beiden für ihren jahrzehntelangen Einsatz: „Sie haben in ihrer langen Laufbahn bewiesen, dass Bildung eben mehr als eine reine Wissensvermittlung ist, sie ist auch Persönlichkeitsentwicklung.“

Nach ihrem Abitur 1977 begann Siglinde Thiel das Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und katholische Religionslehre an der Uni Würzburg, wechselte dann im Jahr darauf an die Uni Gießen. Nach Bestehen der Zweiten Dienstprüfung in Marburg und dem erfolgreichen Abschluss eines Erweiterungsstudiums für Polytechnik und Arbeitslehre an der Uni Frankfurt trat sie 1994 ihren Dienst an der Gesamtschule Lollar in Hessen an. Nach der Elternzeit und dem beruflichen Wechsel ihres Mannes an das Ostalb-Klinikum nahm sie 1999 wieder ihren Dienst an der Realschule Bopfingen auf. Im Jahr 2001 wechselte die passionierte Deutschlehrerin dann auf eigenen Wunsch an die URS. Viele Jubiläen und Schulfeste sowie Schulgottesdienste zeichnen ihre Handschrift. Zudem engagierte sie sich im Rahmen der Schulentwicklung in der Schulkonferenz. Als Fachbereichslehrerin im Bereich Ethik leistete sie ebenfalls große Dienste.

Mit Paul Bihlmaier verlässt ein weiterer verdienter Kollege die älteste Realschule Aalens. Bihlmaier absolvierte 1977 sein Abitur in seiner Heimatstadt Aalen. Nach dem erfolgreichen Lehramtsstudium an der PH Freiburg in den Fächern Mathematik und Physik begann er 1981 seinen Vorbereitungsdienst an der Karl-Brachat-Realschule in Villingen-Schwenningen. Seine erste Dienststelle trat er 1983 an der Mädchenrealschule Sankt Gertrudis in Ellwangen an. Im Jahr 1995 wechselte Paul Bihlmaier dann an die Uhland-Realschule.

„Sie sind mit Leib und Seele Pädagoge“, attestierte Steinke seinem scheidenden Kollegen. Bihlmaier arbeitete über Jahre hinweg mit viel Einsatz im Stunden- und Vertretungsplanteam mit und war für die Verwaltung der Lehr- und Lernmittel verantwortlich. Auch bei der Erprobung des neuen Bildungsplans 2016 unterstützte der versierte Mathematiker das Kultusministerium. Er wirkte auch tatkräftig im Rahmen der Lehrerausbildung als Mentor mit und ebnete somit vielen angehenden Lehrern den Weg in die Schule.