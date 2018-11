„Sie alle sind Champions!“

Die Absolventenfeier der Hochschule Aalen ist das feierliche Highlight des Jahres. Rektor Gerhard Schneider hat die ehemaligen Studierenden mit dem Bachelor- oder Masterabschluss ins Berufsleben verabschiedet. Außerdem wurden 67 Jahrgangsbeste und neun Preisträger besonders geehrt. Insgesamt haben 1297 Absolventinnen und Absolventen im vergangenen Jahr ihr Studium an der Hochschule Aalen abgeschlossen.

Ein beeindruckender Anblick bot sich den rund 2000 Gästen gleich zu Beginn der Feier: Im Fackelschein, begleitet von Musikern der „Notenfurzer“ aus Waldhausen, schritten die Absolventen in die Aula. Dort boxte sich dann Rektor Gerhard „Rocky“ Schneider – im Boxermantel und mit Boxerhandschuhen – zu den Klängen von „Eye of the Tiger“ langsam Richtung Podium.

Stolz auf die große Mannschaft

Der Rektor zeigte sich sichtlich stolz auf die große Mannschaft, alle festlich gekleidet in Talar, Schärpe und Hut. „Das Leben und das Studium sind oftmals ein Kampf. Manche haben ein blaues Auge davongetragen. Einige sind in der ersten oder zweiten Runde k.o. gegangen, haben sich aber wieder aufgerappelt“, sagte der Rektor in seiner Ansprache. Wie beim Boxkampf müsse man im Studium hart trainieren. „Heute sehe ich strahlende Sieger hier: Sie haben trainiert, Sie sind fit, haben Muskeln aufgebaut und Selbstvertrauen getankt“, lobte Schneider anerkennend. „Sie allen sind Champions!“

Der Bachelor- oder der Master-Abschluss sei ein Schlüssel für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. „Sie werden die nächsten 40 Jahre in einer Arbeitswelt verbringen, die sich rasant wandeln wird“, erklärte der Hochschulrektor und betonte: „Aber Sie sind sehr gut auf das Berufsleben vorbereitet.“ Denn ein Studium sei eine sehr gute Basis für einen sicheren, interessanten und erfüllenden Job – und der Abschluss an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Technik und Wirtschaft sei im Beschäftigungssystem stark nachgefragt.

Tobias Romey war der Auserwählte, der die Absolventenrede hielt. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, sagte der Absolvent des Studiengangs „International Sales Management and Technology“. Das Studium sei hart, anstrengend und zeitintensiv gewesen. „Doch wir sind heute hier, weil wir es durchgezogen haben", sagte Romey.

Der 26-Jährige erntete nickend Zustimmung, als er betonte, dass die Hochschule Aalen ihren ganz eigenen „Spirit“ habe und vor allem das Verhältnis zwischen den Lehrkräften und den Studenten etwas Besonderes sei. Leidenschaft zeigte auch der Opernsänger Claudio Versace, der den Abend stimmungsvoll umrahmte. Unter den Gästen der Absolventenfeier waren nicht nur Familie und Freunde der ehemaligen Studierenden, sondern auch die geballte politische Prominenz der Region. Oberbürgermeister Thilo Rentschler, Landrat Klaus Pavel, Landtagsabgeordneter Winfried Mack und Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter stellten sich in einem „Politiker-Talk“ den Fragen von Moderator Professor Markus Peter. Pavel unterstrich die Bedeutung der Hochschule für die Region und appellierte an die Studenten, sie mögen doch bitte hier bleiben.

Preisträger:

Südwestmetall-Preis: Julian Schurr (M. Sc. Advanced Materials and Manufacturing); Karl Amon Optometry Award: Katja Schiborr und Simon Hauser (M.Sc. Vision Science and Business / Optometry); Paul-Hartmann-Preis: Alissa Binder (B.A. Gesundheitsmanagement); Aliud-Pharma-Preis: Ellen Groher (M.A. Gesundheitsmanagement); Preis des Fördervereins „Betriebliche Steuerlehre zwischen Forschung und Praxis“: Maximilian Rouget (M.A. Taxmaster); Preis für Technik und Medizin: Steven Huber (M.Sc. Advanced Systems Design); Optoelektronik / Lasertechnik Award: Sandra Enderle (B.Eng. Optical Engineering); Photonics Award: Christoph Punzel (M.Sc. Applied Photonics).

Jahrgangsbeste 2018 (Bachelor und Master)

Fakultät Chemie: Annkatrin Müller (Chemie), Alexander Stolz (Analytische und Bioanalytische Chemie).

Fakultät Elektronik und Informatik: Andreas Fritscher (Elektrotechnik), Christoph Bauer (Bachelor Informatik), Johannes Buck (Bachelor Informatik), Benjamin Krickl (Bachelor Informatik), Johannes Schick (Advanced Systems Design), Simon Schoch (Advanced Systems Design), Jochen Staiger (Advanced Systems Design), Patrick Krawczyk (Computer Controlled Systems), Michael Kaps (Master Informatik), Jan Hendrik Strohbeck (Master Informatik).

Fakultät Optik und Mechatronik: Constanze Bayha (Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik – Schwerpunkt Augenoptik), Laura Stuppert (Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik – Schwerpunkt Augenoptik und Hörakustik), Alexander Maier (Mechatronik), Stephanie Schüller (Optoelektronik / Lasertechnik), Matteo Groß (Optoelektronik / Lasertechnik), Jannik Nuding (Optoelektronik / Lasertechnik), Patricia Heichele (Technische Redaktion), Benjamin Weinbrenner (Ingenieurpädagogik), Simon Weindel (Augenoptik und Psychophysik), Annika Fuchs (Business Development / Produktmanagement & Start-up-Management), Tobias Bertsch (Mechatronik / Systems Engineering), Jana Hönig (Mechatronik / Systems Engineering), Patrick Dangelmaier (Mechatronik / Systems Engineering), Mathias Grünwald (Mechatronik / Systems Engineering), Daniela Sass (Photonics), Mathis Piper (Photonics), Katja Schiborr (Vision Science and Business / Optometry).

Fakultät Wirtschaftswissenschaften: Tamara Schmid (Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen), Alissa Binder (Bachelor Gesundheitsmanagement), Alissa Helen Senkbeil (Internationale Betriebswirtschaftslehre), Fabian Auerbach (Wirtschaftsingenieurwesen), Lukas Becker (Wirtschaftsinformatik), Daniel Ehrmann (Auditing, Finance and Governance), Ellen Groher (Master Gesundheitsmanagement), Dana Flohr (Industrial Management), Kerstin Lautmann (Industrial Management), Natalie Ai-My Nguyen (Industrial Management), Natalie Nitsch (Industrial Management), Corinna Mattes (Industrial Management), Fabian Friedel (Industrial Management), Florian Markel (Industrial Management), Sonja Lehmann (International Marketing & Sales), Linda Meßmer (International Marketing & Sales), Jonathan Schneider (International Marketing & Sales), Nicola Dirks (Mittelstandsmanagement), Nicolas Johannes Macho (Wirtschaftsinformatik).

Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik: Jonathan Schlumpp (Allgemeiner Maschinenbau), Jens Härlen (Allgemeiner Maschinenbau), Nathalie Haußmann (International Sales Management and Technology), Markus Vöhringer (Kunststofftechnik), Beatrice Mutschler (Maschinenbau / Produktentwicklung und Simulation), Niklas Franke (Maschinenbau / Produktion und Management), Anna Baumgärtner (Maschinenbau / Wirtschaft und Management), Paul Jäckh (Oberflächentechnologie / Neue Materialien), Joanna Komorowska (Advanced Materials and Manufacturing), Sven Blaß (Datenmanagement in Produktentwicklung und Produktion), Philipp Schwarze (Datenmanagement in Produktentwicklung und Produktion), Anna Ibach (Leadership in Industrial Sales and Technology), Lea Irsigler (Leadership in Industrial Sales and Technology), Alexander Jagiella (Leadership in Industrial Sales and Technology), Julia Ott (Leadership in Industrial Sales and Technology), Marco Bäuerle (Leadership in Industrial Sales and Technology), Daniel Rauwolf (Leichtbau), Michael Blickle (Leichtbau), Lukas Kreß (Produktentwicklung und Fertigung), Florian Seitzer (Technologiemanagement), Abhishek Gopalakrishnan (Polymer Technology).