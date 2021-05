SHW in Aalen: Wichtiger Meilenstein der Industriegeschichte

Der Hochofen war schon 250 Jahre lang in Betrieb. Dann schlug der größte und älteste Industriebetrieb weit und breit ein neues Kapitel auf: Am 21. Mai 1921 wurden die Schwäbischen Hüttenwerke gegründet. Das war ein wichtiger Meilenstein für das Werk, das in ganz Deutschland wegen seiner herausragenden Qualität des Eisenkunstgusses bekannt war. Zuvor, ab 1806, waren es die „Königlich-Württembergischen Hüttenwerke“ gewesen.

Aus Eisenerz wurde Eisen und daraus entstanden in den kommenden Jahrhunderten Öfen, Schienen, Brunnen, Wendeltreppen, Skulpturen und jede Menge mehr. Der Eisenkunstguss, dem Gussexperten eine herausragende Qualität bescheinigen, machte Wasseralfingen im ganzen Land bekannt. Aus einem größeren Dorf wurde nach der Inbetriebnahme des Hochofens vor 350 Jahren am 17. Februar nach und nach einer der wichtigsten Industriestandorte Württembergs.

Christa Hartmann vom Bund für Heimatpflege Wasseralfingen hat viele historische Daten um die Gründung der Schwäbischen Hüttenwerke zusammengetragen. Der erste Weltkrieg und die folgenden Jahre stellten die in der Regie des Staates geführten Hüttenwerke vor schwere Aufgaben. Man erkannte, so die Zweite Vorsitzende des Vereins, dass die württembergischen Werke in der Eisenverhüttung nicht mit den günstiger gelegenen Verhüttungsanlagen in den neu erschlossenen Revieren der Steinkohle an Rhein, Ruhr und Saar konkurrieren konnten.

Das neue Format Wirtschaft Ostalb kümmert sich um die Themen, die eigentlich alle angehen. (Foto: David Weinert)

Zuvor waren die Voraussetzungen für die Eisengewinnung gut gewesen: Der Erzreichtum im Braunenberg, Holz aus den ausgedehnten Wäldern für die Holzkohle. Wasser lieferte der Kocher. Ein mit Flusswasser angetriebenes Wasserrad versorgte über lederne Blasebälge den Schmelzofen mit Wind.

Nach dem ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) wuchs die Überzeugung, dass die Werke nur erhalten werden konnten, wenn der Anschluss an ein wirtschaftlich starkes Eisen- und Stahlunternehmen gefunden wird. Deshalb wandte sich der württembergische Finanzminister Theodor Liesching an Paul Reusch, den Vorsitzenden des Vorstands der Gutehoffnungshütte (GHH) in Oberhausen. Paul Reusch, Sohn des Oberbergrats Karl Hermann Reusch, ist in Königsbronn geboren und in Wasseralfingen aufgewachsen. Verhandlungsgeschick zwischen dem Finanzministerium und der GHH führte dann am 21. Mai 1921 zum Vertragsabschluss und zur Gründung der Schwäbischen Hüttenwerke. Der Verwaltungssitz lag zunächst in Stuttgart und ab 1927 im neu erbauten Verwaltungsgebäude, dem Casino in der Wilhelmstraße 67.

Wie bekannt, endete die Hüttenwerks-Geschichte im März 2019: Nach 350 Jahren kam die endgültige Schließung der SHW-Gießerei. Im Juni soll daran die Ausstellung „Der letzte Guss“ erinnern.