SHW CT: Nach der letzten Schicht bleibt Galgenhumor

Am Ende bleibt Galgenhumor. „Danke für Nix“ steht auf einem Plakat vor dem Wasseralfinger SHW CT-Werk, bei dem am Freitag die Lichter ausgegangen sind. Daneben steht ein Holzkreuz mit den Daten des Unternehmens: 1365 bis 29. März 2019.

Nach den Entlassungen bei SHW CT im Dezember 2018 und dem geplatzten Verkauf an den finanzschwachen Investor RMB wurden seitens der Stadt immer wieder Gespräche mit der Geschäftsleitung von SHW CT sowie der IG Metall geführt. Allen Bemühungen zum Trotz musste Ende März der Betrieb eingestellt werden.

Im Netz gab es einige Solidaritätsbekundungen.

Nur etwa ein halbes Jahr ist es her, dass die Gießerei SHW HPCT in Königsbronn ihre zweite Insolvenz überstanden hat. Doch seit einiger Zeit steckt das Unternehmen wieder in großen finanziellen Schwierigkeiten – ein Albtraum vor allem für die Mitarbeiter. Bei der IG Metall beschäftigt man sich intensiv mit den Entwicklungen, hat die SHW doch eine durchaus große Bedeutung für die Gewerkschaft.