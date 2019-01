SHW CT: Mitarbeiter wollen klagen

Die Ostalb trägt seit Ende des vergangenen Jahres Trauer: Die Nachricht, dass die Öfen der Gießerei SHW CT in Wasseralfingen für immer verlöschen werden, traf kurz vor Weihnachten das Herz der Region. Jetzt versuchen einige SHW-CT-Mitarbeiter eine Gemeinschaft für eine Sammelklage für höhere Abfindungen zustandezubringen.

Allerdings sieht das deutsche Recht Sammelklagen gar nicht vor, berichtet Radio 7. Das was zurzeit gegen VW laufe, sei beispielsweise eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen. Die kläre nur, ob Kunden Ansprüche hätten – das falle bei SHW CT aber flach. Auch eine Kündigungsschutzklage sei bei einer besiegelten Insolvenz sinnlos, da die Firma ja dicht mache. Auch die Abfindungshöhe sei genau geregelt. Das Einzige was der SHW CT-Crew jetzt noch helfen würde, wäre tatsächlich ein sogenannter „Business Angel“ – also ein Investor, der aus dem Nichts kommt und Millionen in die Firma pumpt.