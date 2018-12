SHW CT: Ältester Industriebetrieb Deutschlands - Historische Übersicht

Mit dem offiziellen Gründungsjahr 1365 gilt der Gießereibetrieb SHW CT als das älteste deutsche Industrieunternehmen. Das Werk Königsbronn geht auf das Jahr 1365 zurück. 1608 soll Hans Sigmund von Woellwarth im Wald bei Attenhofen „Durch Gottes Gnadt“ Eisenerz gefunden haben. 1671 entstand dann in Wasseralfingen der erste Hochofen. Bis zu 2000 Menschen waren im folgenden Jahrhundert in Wasseralfingen in der Hüttenindustrie der Fürstpropstei Ellwangen beschäftigt. Durch die Säkularisation fielen 1803 die fürstpröpstlich-ellwangischen Gebiete an das neu entstandene Königreich Württemberg. Drei Jahre später, 1806, übernahm das württembergische Königshaus die Eisenwerke, die fortan den Titel „Königlich württembergische Hüttenwerke“ trugen. Davon ist auch die Krone auf dem Logo von SHW CT abgeleitet.

Aus Wasseralfinger Hüttenwerksproduktion stammen bedeutende Bauwerke im ganzen Land, darunter etwas die gesamte gusseiserne Ausstattung des Stuttgarter Schlossplatzes. Und noch heute stößt man in so mancher Stadt in Württemberg auf alte Kanaldeckel mit der Aufschrift „Königlich württembergische Hüttenwerke Wasseralfingen“. Auf diese geht letztlich auch die im ganzen Ländle scherzhaft verbreitete Weisheit zurück, junge Männer könnten sich in Wasseralfingen „eine gießen lassen“, wenn sie keine Frau zum Heiraten fänden. Kulturelles Aushängeschild dieser großen Tradition ist bis heute die 1813 gegründete SHW-Bergkapelle in Schwarz-Rot, den Farben Württembergs.

1921 wurden die „Königlich württembergischen Hüttenwerke“ von der Gutehoffnungshütte Oberhausen (heute MAN AG) übernommen und in Schwäbische Hüttenwerke umbenannt. MAN hielt bis 2005 50 Prozent der Firmenanteile, die andere Hälfte gehörte der Landesstiftung Baden-Württemberg.

Zunächst wuchs das Unternehmen

2002 wurde die SHW Casting Technologies GmbH gegründet mit den Gießereien Wasseralfingen und Königsbronn sowie einem Werk in Torrington (USA). 2005 kaufte der damalige CT-Geschäftsführer Ulrich Severing in Form eines Management-buy-Outs zusammen mit der Private-Equity-Gesellschaft Capiton die Gießereiaktivitäten heraus. Ein Jahr später wurden die Heidenheimer Gießerei und die Caterpillar Gießerei in Kiel hinzu gekauft.

Im April 2013 musste SHW CT Insolvenz anmelden. Dabei wurde die Gießerei in Kiel im August 2013 an Caterpillar zurück verkauft. Die Heidenheimer Gießerei wurde zum Jahresende 2013 geschlossen. Im Juli 2015 wurde SHW CT in eine GmbH & Co. KG umgewandelt und an die Restart GmbH & Co. KG aus Bad Kteuznach verkauft. Das 2013 eröffnete Insolvenzverfahren wurde somit beendet. Am 1. Oktober 2017 wurde ein erneutes Insolvenzverfahren eröffnet. Dies hätte mit dem Verkauf an die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs GmbH (RMB) abgeschlossen werden sollen. Anfang Dezember wurde der Kaufvertrag allerdings rückgängig gemacht.