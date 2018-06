Die Schwäbischen Hüttenwerke (SHW) Automotive haben am Mittwochnachmittag am Standort in Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen ihre neue Produktionshalle offiziell eröffnet.

Als „wichtigen Meilenstein“ bezeichnete der Geschäftsführer im Bereich Bremsscheiben, Andreas Rydzewski, die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Produktionshalle, die 5,4 Millionen Euro kostete. Mit den Bauarbeiten begann SHW im Sommer vergangenen Jahres. Im März dieses Jahres erfolgte die erste Teilinbetriebnahme. „Im Januar 2019 kommen weitere Bearbeitungslinien hinzu, sodass bis Mitte nächsten Jahres die Halle voll sein wird“, erklärte Rydzewski.

Grund für den Bau der neuen Halle sei ein Großauftrag gewesen. „Wir haben mit der Planung der Halle nach der Vergabe eines Großauftrags eines großen deutschen Automobilherstellers für ein Volumen von Premium-Bremsscheiben inklusive für ein Elektrofahrzeug, das dieses Jahr im Herbst auf den Markt kommt, begonnen“, sagte der Geschäftsführer. Es sei wichtig, dass SHW zeige, dass „unsere Bremsscheiben auch in Elektrofahrzeugen gut einsetzbar sind“, fügte er hinzu.