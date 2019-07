Die Showakrobaten vom FC Röhlingen blicken freudig auf eine Woche voller sportlicher Highlights, Teamgeist und internationaler Zusammenkünfte zurück.

Für 32 Sportler, unter der Leitung von Vanessa Schneider, Vanessa Spaag und Nicole Bühler, ging es vergangene Woche zur 16. Weltgymnaestrada nach Dornbirn, einem vom Weltgymnastikverband (FIG) organisierten Turnfest.

Rund 20 000 Aktive aus 65 Ländern trafen dabei in Österreich aufeinander. Für die Gold Seekers war es die erste Teilnahme an der Weltgymnaestrada, die ihnen über den Deutschen Turnerbund ermöglicht wurde.

Show auch in Bregenz

Mit ihrer Show „Im Zeitalter der Wikinger“ wurden sie für die deutsche Delegation ausgewählt und durften somit das „Team Germany“ in Dornbirn mit repräsentieren.

Zusätzlich nutzten sie die Möglichkeit, ihr Können an der Uferpromenade gelegenen Außenbühne in Bregenz zu zeigen. „Neben dem Sport, der an oberster Stelle steht, bringen Veranstaltungen wie diese, die gesamte Gruppe nochmal ein ganzes Stück näher zusammen. Eine Woche lang gemeinsam in einer Schule untergebracht zu sein, hat schon ein besonderes Flair und sorgt für unvergessliche Momente“, so die drei Trainerinnen.

Alles in allem konnten die Gold Seekers viele Inspirationen sammeln und starten nun hoch motiviert in das Training und die Vorbereitung für ihre neue Show.