Showakrobatik: Avanti Chicks erobern ersten Platz im Landesfinale

Die Showakrobatikgruppe Avanti Chicks des TSV Hüttlingen hat mit ihrer neuen Show „Awakening – das Leben erwacht“ souverän den ersten Platz des Landesfinale Tuju-Stars in Langenau erreicht und damit die begehrte Fahrkarte zum Bundesfinale nach Oldenburg gelöst.

Der Sieg der Avanti Chicks im Bundesfinale des Showwettbewerbs Tuju-Stars 2018 liegt erst wenige Monate zurück. Nach nur drei Monaten Training und intensiver Probezeit konnten sich die Avanti Chicks aus Hüttlingen am vergangenen Wochenende beim Landesentscheid der Tuju-Stars in der Pfleghofhalle in Langenau einen weiteren Sieg holen.

Mit ihrer neuen Show „Awakening – das Leben erwacht“ erweckten die 42 Mädchen und drei Jungs der Avanti Chicks eine mystische Welt mit außergewöhnlichen Kreaturen, grazilen Pflanzen und bezaubernden Blüten. Ausdrucksstark begeisterten die Mädchen und Jungs sowohl Publikum als auch die qualifizierte Fachjury. Die Gruppe zeigte eine beeindruckende Welt aus Mystik, Turnen, Tanz und Akrobatik und holte sich in allen Bewertungskategorien höchste Wertungspunkte.

Sechs Gruppen am Start

Unter sechs startenden Gruppen des Turngaus Ostwürttemberg wurden in Langenau die begehrten Fahrkarten zum diesjährigen Bundesfinale in Oldenburg vergeben. Mit ihrem ersten Platz sicherten sich die Avanti Chicks souverän ihre Fahrkarte. Auf Platz zwei turnten sich die Mini Jellys aus Langenau mit ihrer Show „Shadow“ und auf Platz drei kam die Gruppe Choice Akrobatic Bewitched der Aalener Sportallianz und erhielt damit die dritte Fahrkarte.

Die Avanti Chicks wurden für ihren Trainingseinsatz mit dem Sieg belohnt und für das anstehende Bundesfinale in Oldenburg ist klar: „Vollgas mit Avanti-Power, damit dort für Publikum und Jury spürbar wird: Awakening – das Leben erwacht!“

Man mische Tanz und ein bisschen Storytelling mit einer Prise Turnelemente und Pyramiden. Die Showtanz-Gruppe „Avanti Chicks“ aus Hüttlingen beherrscht dieses Rezept im Schlaf. Mit ihrer Choreographie „Vollmondnacht, Rotkäppchen gib gut acht“ haben sie dieses Jahr bundesweit schon richtig abgesahnt.