Show zum Jahresauftakt des Stadtverbands Sport und Kultur

Ein kleines Dankeschön für seine 47 Mitgliedsvereine: Die traditionelle Jahresauftaktfeier des Stadtverbands für Sport und Kultur Wasseralfingen ist ein „Hut ab“ für die Ehrenamtlichen, die auch 2018 dem größten Aalener Stadtbezirk wieder viele sportliche Erfolge und ein buntgefächertes Kulturleben geschenkt haben. Eine Menge Ehrengäste aus der Lokal-, Landes- und Bundespolitik, Vertreter der Schulen, Kirchen, Vereine und anderer Stadtverbände waren wieder in die alte TSV-Halle gekommen. Denn seit dem Zusammenschluss zur Aalener Sportallianz heißt sie nun Spiesel-Halle. Die bestaunten dort ein vielseitiges Show- und Sportprogramm.

Auf die vielen sportlichen Erfolge und kulturellen Ereignisse verwies Armin Peter (Vorsitzender des Stadtverbandes) in seiner Begrüßung. Die Anzahl der Ehrengäste zeige, wie wichtig die Arbeit sei und dass sie hoch geschätzt werde. Nadia Feiler und Franz Fetzer moderierten diesen bunten Abend. So wurde auch Aalens Erster Bürgermeister gefragt, wie es mit der Sanierung des Spiesel-Freibads und dem „Schnepf“-Areal aussehe. Wolfgang Steidle hielt sich knapp: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Außerdem freue er sich schon auf die Wasseralfinger Festtage. Vielleicht, so hatte Peter zuvor angedeutet, solle man die Jahresauftaktfeier künftig mit dem großen Wasseralfinger Fest zusammenlegen, also außerhalb der Grippezeit. Denn etliche Gäste hatten kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen.

Die meisten waren aber gekommen und erlebten auf der Bühne einen bunten Showmix – Aikido und Akrobatik (Aalener Sportallianz), die durchtrainierten Hofener Turner der TG und mit der Showtanzgruppe des TSV Hüttlingen „Avanti Avanti“ gleich dreimal hochprofessionelle Auftritte auf einem ganz erstaunlichen Niveau, die mit begeistertem Applaus bedacht wurden. Dass die närrische Jahreszeit in diesem Jahr zwar später ihren Höhepunkt erreicht, sie aber in großen Schritten kommt, davon kündete die DJK mit der feschen Juniorengarde, den herzigen Tanzmariechen und zum Finale mit der agilen Funkengarde.

Gründung der Aalener Sportallianz war ein Kraftakt

Dieser Faschingsaspekt zur Jahresauftaktfeier hatte Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam an ihren kommenden persönlichen „schwärzesten Tag“ im Jahr erinnert: Wenn sie am „Gumpendonnerstag“ nebst der Verwaltung vom närrischen Volk abgesetzt wird. Manfred Pawlita (Sportkreis) blickte zurück auf einen gewaltigen Kraftakt mit vielen Beteiligten: Die Gründung der Aalener Sportallianz, mit ihren über 4200 Mitgliedern die „größte Solidargemeinschaft im Ostalbkreis,“ der die Mitglieder des TSV, DJK und MTV Aalen im Dezember zugestimmt hatten. Deshalb wurde die Stadtverbands-Jahresauftaktfeier nun auch zum ersten Mal in der Spiesel-Halle gefeiert.