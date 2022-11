Rassistische Beleidigung in der Kreisliga A II: Die Mannschaft des SSV Aalen verlässt kurzzeitig den Platz

In der Partie zwischen dem FSV Zöbingen und dem SSV Aalen kam es kurz vor dem Ende zu einer Szene, die nichts auf dem Sportplatz zu suchen hat. Ein dunkelhäutiger SSV-Spieler wurde von einem Zuschauer rassistisch beleidigt, daraufhin verließ die Mannschaft geschlossen den Platz. „Nach Rücksprache mit den Zöbinger haben wir beschlossen, die Partie zu Ende zu spielen. Das waren noch knapp zehn Minuten. Zöbingen hat eingewilligt. Wirklich Fußball gespielt wurde dann aber nicht mehr. Ein Lob möchte ich an den FSV Zöbingen aussprechen. Sie haben das auch mitbekommen und gesagt, dass so etwas überhaupt nicht geht“, berichtete SSV-Abteilungsleiter Hans-Peter Bauer. Die Partie endete schließlich 2:2. Die SGM Tannhausen/Stödtlen hat das Spitzenspiel in der Kreisliga A II gegen den TSV Hüttlingen mit 3:0 gewonnen. Alle drei Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Der TSV Westhausen gewann ein packendes Spiel gegen die Sportfreunde Rosenberg mit 4:3. Die Partien in der Übersicht:

Schrezheim - SG Eigenzell-Ellenberg 1:3 (1:1). Tore: 1:0 D. Kucher (2.), 1:1, 1:2, 1:3 S. Lechner (30., 49., 59.). Bes. Vork.: Rote Karte Eigenzell-Ellenberg (90.). Res.: 2:2.

Westhausen – Rosenberg 4:3 (2:1). Tore: 1:0 T. Köhler (2.), 1:1 C. Engelhard (33.), 2:1 D. Schneider (45+3.), 2:2, 3:3 P. de Gruyter (50., 84.), 3:2 k. A. (55.), 4:3 k. A. (87.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Rosenberg (90+3). Res.: 1:1.

Pfahlheim – Adelmannsfelden. Abgesagt.

Bopfingen - Kirchh./Dirgenh. 1:1 (1:1). Tore: 1:0 D. Frosch (10.), 1:1 T. Weigel (43.).

Zöbingen - SSV Aalen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 M. Omeirat (7.), 0:2 P. Mager (24.), 1:2 S. Waizmann (35.), 2:2 G. Gruber (79.).

SGM Tannhausen/Stödtlen – Hüttlingen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 D. Feil (11.), 2:0. 3:0 D. Weißenburger (15./FE, 41.).

Röhlingen - Union Wasseralfingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 S. Junker (11.), 1:1 M. Kocayorük (42.), 2:1 L. Mack (45.), 3:1 K. Mack (56.). Die Heimelf aus Röhlingen gewann hochverdient ihr Heimspiel gegen Union Wasseralfingen. Der FC Röhlingen war von Beginn auf schwierigen und tiefen Untergrund die spielbestimmende Mannschaft und ließ während des gesamten Spiels nicht viel zu.

Kerkingen – Elchingen 3:1 (3:0). Tore: 1:0 M. Krisch (19.), 2:0, 3:0 M. Bühler (38., 43.), 3:1 F. Rauwolf (50.). Die Heimelf um das Trainerteam Toni Zimmer und Wolfgang Mayer spielten die erste Hälfte clever und ruhig, gingen dadurch mit einem verdienten 3:0 in die Halbzeitpause. Zu Anfang der zweiten Hälfte erzielten die Gäste aus Elchingen zwar den Anschlusstreffer aber Kerkingen ließ sich durch den Anschlußtreffer nicht aus der Ruhe bringen und ging mit einem verdienten den Heimsieg in die Kabinen. Res.: 5:1.