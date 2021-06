SGM Neuler/Abtsgmünd/Adelmannsfelden geht an den Start

Die Jugendabteilungen des TV Neuler, der TSG Abtsgmünd und des TSV Adelmannsfelden gründen eine neue Spielgemeinschaft: „SGM Neuler/Abtsgmünd/Adelmannsfelden“. Kooperation zwischen dem TV Neuler, der TSG Abtsgmünd und dem TSV Adelmannsfelden: Der TV Neuler, die TSG Abtsgmünd und der TSV Adelmannsfelden werden ab Sommer 2021 im Jugendfußball zusammenarbeiten.

Die Jugendfußballmannschaften werden von den C-Junioren bis zu den A-Junioren in Spielgemeinschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Die für die drei Vereine zukunftsgerichtete Zusammenarbeit wurde mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages am 11. Juni 2021 durch die Vorstände, Abteilungsleiter Fußball und Jugendleiter Fußball der Vereine fixiert. Mit der Vertragsunterzeichnung wird eine nachhaltige Jugendarbeit im Fußball geregelt und bietet allen beteiligten Vereinen ideale Chancen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Jugendfußballs. Durch diese Kooperation haben die Jugendfußballer aus Neuler, Abtsgmünd und Adelmannsfelden auch in Zukunft weiterhin die Möglichkeit, ihrem Hobby Fußball als Mannschaftssport heimatnah zu erlernen und auszuüben.