SGM feiert Schützenfest

Das war nur ein kurzes Intermezzo: Zwei Tage lang hatte der TSV Hütlingen die Tabellenführung inne Nach einem 7:0 gegen den FSV Zöbingen ist die SGM Stödtlen/Tannhausen wieder vorbeigezogen.

Westhausen – Ellwangen 4:3 (2:2). Tore: 1:0, 4:2 T. Köhler (3., 88.), 2:0 D. Schneider (27.), 2:1, 4:3 E. Erol (34., 90+1.), 2:2 F. Selimi (37.), 3:2 D. Thomer (55.). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, mit einigen Torchancen. Nach der Pause übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle, mussten am Ende aber eine knappe Niederlage hinnehmen.Res.: 2:0.

Pfahlheim – Schrezheim 2:3 (0:0). Tore: 0:1 L. Ledjon (60., FE), 0:2 F. Pöhler (77.), 1:2 Eigentor (87.), 1:3 S. Pfitzer (90.), 2:3 M. Mack (90+2.). Die Heimmannschaft war in der ersten Hälfte besser, Tore fielen aber nicht. In der torreichen zweiten Halbzeit fielen fünf Tore, mit dem besseren Ende für Schrezheim. Res.: 2:2

SGM Stödtlen/Tannhausen – Zöbingen 7:0 (3:0). Tore: 1:0 N. Ilg (12.), 2:0 Eigentor (29.), 3:0 D. Feil (43.), 4:0, 6:0, 7:0 M. Ilg (58., 79., 83.), 5:0 F. Wille (72.). Bes. Vork.: SGM verschießt Elfmeter (35.). Die SGM feierte gegen Zöbingen ein Schützenfest und siegte 7:0. Res.: 4:0.

SSV Aalen – Elchingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 S. Lutfiu (11.), 2:0 C. Schmid (75.), 3:0 L. Beer (77.), 4:0 D. Banen Essome (85.). Der SSV nahm von Beginn an das Spiel in die Hand und war Elchingen spielerisch überlegen. So stand es nach 90 Minuten 4:0 für den SSV.

Adelmannsfelden - SGM Union Wasseralfingen 2:2 (0:2). Tore: 0:1 T. Grosz (6.), 0:2 M. Kocayorük (28.), 1:2 M. Frey (51.), 2:2 K. Bernecker (90+3.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Union (53.). Die Gäste aus Wasseralfingen dominieren die erste Halbzeit. Eine Leistungssteigerung und 30-minütige Überzahl in Halbzeit zwei sicherten der Heimelf einen Punkt Res.: 0:6.

Rosenberg - SG Eigenzell-Ellenberg 1:0 (1:0). Tor: 1:0 B. Rathgeb (18.). Res.: 3:2.

Bopfingen – Röhlingen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 K. Ciraci (18.), 2:0 D. Frosch (24.), 2:1 T. Rieger (42.), 3:1 H. Vuran (51.), 3:2 T. Vaas (83.). Reserven: 2:1.

Kirchh./Dirg.. – Hüttlingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Bergmann (15.), 2:0 Ch. Schindele (52.), 2:1 J. Hahn (80.).