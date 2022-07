SGM feiert Bezirksmeisterschaft und den Bezirkspokalsieg

Es ist die Krönung einer überragenden Saison. Die U 19-Fußballer der SGM Neuler/Abtsgmünd/Adelmannsfelden feiern die Bezirksmeisterschaft und den Bezirkspokalsieg.

Mit einem 3:1-Sieg gegen die TSG Giengen sicherten sich die A-Junioren der SGM Neuler/Abtsgmünd/Adelmannsfelden bereist am 21. Juni den Bezirkspokal Ostwürttemberg. Ebenfalls gegen die TSG Giengen wurde bereits am 24. Mai 2022 vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksstaffel Ostwürttemberg perfekt gemacht. Die Meisterschaft in der Bezirksstaffel und den Sieg im Bezirkspokal konnte sich die U 19 der SGM in der Saison 2021/2022 ohne eine Pflichtspielniederlage erspielen. 56 Punkte aus 20 Ligaspielen und einem Torverhältnis von 84:24 Toren unterstreichen die erfolgreiche Saison. Zum Doublesieg-Kader 21/22 der SGM gehören: Alessandro Rosa, Ben Schmid, Ben Schmitt, Christian Ott, Dennis Merz, Dino Plavotic, Elias Frank, Felix Fuchs, Frederik Frank, Hannes Nagel, Hubert Chmielewski, Jonathan Bolsinger, Julian Rocktäschel, Luca Mack, Lukas Kulla, Lukas Maier, Max Kraus, Moritz Fuchs, Noah Schmid, Paul Ekstein, Philip Lauble, Raphael Junker, Simon Eiselt, Tim Knauer und Vincenz Gross. Das Trainerteam: Adis Jasarevic, Hannes Häfele, Jens Schwarzbäck, Lukas Rembold, Markus Sorg und Steven Kirchhoff.