SGM Eigenzell-Röhlingen-Pfahlheim spielen künftig in der Bezirkliga

Die A-Junioren der Spielgemeinschaft Eigenzell-Röhlingen-Pfahlheim haben in der Saison 2015/2016 die Leistungsstaffel hochverdient mit der Meisterschaft beendet und spielen folglich in der kommenden Runde in der Bezirksliga.

Die Spielgemeinschaft qualifizierte sich im Herbst in der Qualistaffel ungeschlagen mit sieben Siegen und einem Unentschieden für die Leistungsstaffel. Hier warteten die Gegner der SGM Limes, Sportfreunde Lorch, TV Straßdorf, FC Ellwangen 1913 und die SGM Schechingen-Abtsgmünd-Hohenstadt, die allesamt nicht an der Spielgemeinschaft Eigenzell-Röhlingen-Pfahlheim vorbeikamen. Lediglich den Sportfreunden Lorch und der SGM Limes, die man zuvor dreimal besiegt hatte, musste man sich geschlagen geben.

Somit konnte die SGM mit acht Siegen und zwei Niederlagen eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen.