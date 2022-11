SGM distanziert einen Verfolger

Das Spitzenduo der Kreisliga A II ist an diesem Spieltag siegreich gewesen.

Kreisliga A I: Essingen II – Mögglingen 2:4 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 M. Zelic (17., 45+2.), 2:1, 2:4 D. Buchhauser (55., 86.), 2:2, 2:3 P. Österle (64., 75.).

SGM Hohenst./Untergr. – Rechberg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 R. Antz (45.), 1:1 J. Di Benedetto (48.), 2:1 k. A. (56.).

Kreisliga A II: Ellwangen - SGM U. Wasseralfingen 0:1 (0:1). Tor: Emanuel Wengenmayr (20.). Obwohl Ellwangen gleich zu Beginn versuchte das Heft in die Hand zu nehmen, gelang Wasseralfingen durch einen Konter der Führungstreffer. Ellwangen erarbeitete sich Chance um Chance. Doch letztlich konnte der FCE die Niederlage nicht verhindern. Res.: 3:2.

Pfahlheim – Westhausen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 D. Schneider (13.), 1:1 F. Kuhn (35.), 2:1 M. Mack (88.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Westhausen (78.). Letztlich ein verdienter Heimsieg, den sich Pfahlheim auch aufgrund der zweiten Halbzeit erkämpft hat. Res.: 1:1.

Bopfingen – Rosenberg 1:2 (0:1). Tore: 0:1 D. Hirschle (14.), 1:1 E. Baibatyrov (68.), 1:2 B. Rathgeb (76.). Bopfingen vergab in der Anfangsphase zwei Großchancen und bekam postwendend das 0:1. In der ersten Halbzeit passierte nicht mehr viel. Bopfingen drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Dennoch ein verdienter Sieg. Res.: 1:2.

Zöbingen – Adelmannsfelden 1:1 (1:0). Tore: 1:0 S. Waizmann (36.), 1:1 D. Hahn (70.). Zöbingen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und konnte nach einem schönen Spielzug den Führungstreffer erzielen. Die Gäste aus Adelmannsfelden kamen nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und drangen auf den Ausgleichstreffer. Der TSV konnte sich im weiteren Spielverlauf mit einem Tor belohnen. Nach dem Ausgleich hatten beide Mannschaften noch weitere Großchancen, diese blieben jedoch ungenutzt. Res.: 1:1.

Kerkingen - Kirchheim/Dirgenheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor (2.), 2:0 D. Deissler (45.). Im Derby spielte Kerkingen in der ersten Halbzeit nicht so gut aber effektiv und machte zwei Tore. Die Gäste aus Kirchheim konnten nicht dagegen halten und waren ständig unter Druck. In der zweiten Halbzeit kam Kerkingen gut aus der Kabine, konnte aber das Ergebnis nicht verbessern. Ein verdienter Derbysieg der Heimmannschaft.

SGM Tannhausen/Stödtlen - SSV Aalen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 P. Mager (6.), 1:1 M. Reeb (25.), 2:1 J. Mulzet (82.), 3:1 D. Weissenburger (90+3.). Aalen ging früh in Führung. Die SGM kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel, glich noch in der ersten Halbzeit aus, verpasste es jedoch aus seinen Chancen noch vor der Halbzeit in Führung zu gehen. Die Gäste aus Aalen kam besser und aggressiver aus der Kabine ohne sich jedoch große Torchancen herauszuspielen. Die Heimelf machte es besser und ging in der 82. Minute in Führung. Mit dem 3:1 in der 90. Minute machte die SGM den Sack zu.

Röhlingen – Elchingen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 T. Rieger (71.), 1:1 N. Fedyna (75.), 2:1 F. Schilk (85.), 3:1 N. Fürst (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Elchingen (89.). Die Heimelf gewann das Duell der Aufsteiger verdient. Der FCR war über die komplette Spielzeit die besser Mannschaft. Res.: 2:1.

Schrezheim – Hüttlingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor (39.), 0:2 J. Baumgärtner (53.), 0:3 M. Melzer (75.). Hüttlingen lässt Schrezheim letztlich keine Chance.

Kreisliga A III: Oggenhausen – Härtsfeld 2:0 (2:0). Tore: M. Schenker (15., 43.).

TKSV Giengen - SGM Königsb,/Oberk. 0:3 (0:2). Tore: Keine Angaben.