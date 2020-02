SG2H und die Hoffnung auf mehr

Die erste Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen musste am Ende der Partie in Hüttlingen in der Limeshalle dem direkten Konkurrenten HSG Fridingen/Mühlheim zwei Punkte mit auf dem Heimweg geben. Nach einem Halbzeitstand von 11:12 musste man sich nach 60 Minuten mit einem 24:27 geschlagen geben. Durch diesen Punkteverlust bleibt die SG auf Platz sieben der Handball-Württembergliga.

Weitaus mehr hatte man sich an diesem Tag erhofft. Vor allem da die Torjägerin der Gegnerinnen, Clara Frankenstein, sich im Training verletzt hatte und die HSG ihren weiten Weg ins Kochertal mit weniger Spielerinnen als gedacht antreten musste, rechnete man sich deutlich bessere Chancen aus. Doch es kam auf Biegen und Brechen in der gesamten Mannschaft nicht die nötige Stimmung auf, um den Kampf bis in die letzte Minute durchzuziehen. Zwischen Höhen und Tiefen der zweiten Hälfte kristallisierten sich immer mehr Unstimmigkeiten heraus, die zu einem niedrigeren Leistungsabruf als sonst führte. Gewisse Knackpunkte, die den Spielverlauf deutlich hätten beeinflussen können, wie eindeutige Konterchancen oder leichtfertige Pässe, vermasselten der SG2H die Tour. In der 52. Minute stand es 20:24. Dieser vier Tore Abstand brach dem Team das Genick.