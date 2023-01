SG2H tritt beim Schlusslicht an

An diesem Samstag gastiert die erste Männermannschaft der SG Hofen/Hüttlingen zum Rückrundenauftakt bei der SG Herbrechtingen-Bolheim. Anpfiff der Partie in der Bibrishalle in Herbrechtingen ist um 20 Uhr.

Nach der Hinrunde in der Landesliga steht die Mannschaft der SG2H aktuell mit 9:9 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die zuletzt verletzungsgeschwächte Mannschaft kann nach drei Wochen Winterpause personell fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Lukas Fürst und Max Funk haben ihre Verletzungen auskuriert und stehen wieder zur Verfügung, auf Abwehrchef Hügler muss das Trainerduo Haas/Jörg allerdings verletzungsbedingt noch verzichten.

Die SG Herbrechtingen-Bolheim, um den letztjährigen SG2H-Coach Adam, konnte ihre Qualität in dieser Saison noch nicht abrufen und steht aktuell mit 2:14 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Die SG Herbrechtingen-Bolheim verfügt über einen starken Rückraum, der die SG2H im Hinspiel über weite Strecken vor Probleme gestellt hat. Nach drei spielfreien Wochen ist außerdem zu erwarten, dass Adam seine Mannschaft optimal vorbereitet hat. Deshalb müssen die Männer in grün und rot ihre Stärken ausspielen, also eine kompakte Abwehr stellen und sich im Angriff mit einer konsequenten Chancenverwertung belohnen.

Im Hinspiel konnte die SG2H nach einem hart umkämpften und hitzigen Spiel, in dem man lange Zeit zurücklag, einen knappen Sieg erspielen. Ein wichtiger Faktor war auch hier die lautstarke Unterstützung der SG-Fans. Deshalb hofft die Mannschaft für das kommende Spiel wieder auf zahlreiche Unterstützung.