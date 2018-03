SG2H trifft nach Pause auf Heubach

An diesem Sonntag müssen die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen (17 Uhr) nach dreiwöchiger Pause beim Heubacher Handballverein antreten. Das Hinspiel konnte die SG2H deutlich mit 29:20 für sich entscheiden.

Jedoch ließen die Heubacher am vergangenen Wochenende aufhorchen. Nach einer durchaus guten Partie verloren sie, angefeuert von einem frenetischen Publikum, unglücklich gegen den Tabellenführer Bettringen. Nichtsdestotrotz zählt für die SG2H in dieser Partie nur ein Sieg, um weiterhin in der Spitzengruppe zu bleiben.