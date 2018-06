SG2H-Teams auf Kurs

Vergangenes Wochenende sind die weiblichen C-Junioren und die männliche B-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen zu ihren Platzierungsspielen im Bezirk Stauferland angetreten. Die weibliche C-Jugend konnte das Turnier für sich entscheiden, die männliche B-Jugend erreichte den dritten Platz und steht ebenfalls in der HVW-Qualifikation.

Die weibliche C-Jugend spielte ein Turnier mit nur drei Mannschaften. Da sich nur Frisch Auf! Göppingen, die TG Geislingen und die SG2H aus dem Bezirk Stauferland für die HVW-Quali gemeldet hatten, stand bereits davor fest, dass man sicher die Qualifikation für die Verbandsebene bestreiten darf. Trotzdem diente das Turnier dazu, Selbstbewusstsein zu tanken und sich für die anstehende Qualifikationsrunde einzuspielen.

Das erste Spiel gegen den Bundesliganachwuchs von Frisch Auf! Göppingen war ein Spiel auf Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich über den Spielverlauf entscheidend absetzen.

Frisch Auf bricht ein

Als die SG2H jedoch einen 6:7-Rückstand in eine 9:7-Führung drehen konnte, hatte Frisch Auf Nichts mehr entgegenzusetzen. Mit 10:9 gewannen die Mädchen von Martin Kommer das erste Kräftemessen. Nachdem die TG Geislingen Frisch Auf mit 12:5 in die Schranken gewiesen hatte, ging es im letzten Spiel um den Tagessieg. Das Spiel begann gut für die SG2H und man konnte mit 4:2 in Führung gehen. Doch die TG Geislingen drehte die Partie und ging beim 4:5 sogar in Führung. Die schlechte Chancenverwertung der rot-grünen Mädchen schien sich zu rächen. Aber die Mannschaft von Martin Kommer zeigte den längeren Atem. Nach einer Auszeit bei 9:10 konnte man mit einem 3:0-Lauf den 12:10-Sieg perfekt machen.