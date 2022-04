SG2H-Spielmacher Haas: „Agil und kompromisslos agieren“

Aalen (an) - An diesem Samstag empfangen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den österreichischen Vertreter des Blau-Weiß Feldkirch. Anpfiff der Partie ist bereits um 19.30 Uhr in der Talsporthalle in Wasseralfingen.

Feldkirch steht aktuell mit 10:20 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und kämpft nach wie vor noch um jeden Punkt, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Die SG Hofen/Hüttlingen rangiert mit 16:8 Punkten auf dem vierten Platz. Mit einem Sieg vor heimischen Publikum könnte die SG2H die Chance wahren bis Saisonende noch ein oder zwei Plätze gut zu machen. Nach dem Handballkrimi in Bad Saulgau gehen die Männer des Trainergespanns Adam/Eglauer voller Selbstvertrauen in dieses Spiel.

Dass man die Gäste aus dem Vorarlberg keinesfalls unterschätzen darf, haben sie in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lediglich der Klassenprimus SG Lauterstein II konnte Feldkirch bezwingen. Gegen die Teams aus Söflingen und Wangen blieben die Österreicher ungeschlagen und machten somit im Abstiegskampf ordentlich Boden gut. Vor allem Petar Roganovic und Thomas Erlacher zeigten sich in starker Verfassung. Des Weiteren war gegen Wangen Routinier Hintringer wieder mit von der Partie und steuerte gleich sieben Treffer für sein Team bei.

„Wir müssen in der Abwehr genauso agil und kompromisslos agieren, wie in Bad Saulgau. Wir wollen Feldkirch von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist“, zeigt der junge Spielmacher Marius Haas den Matchplan auf.

Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans, die ihre Mannschaft bei diesem schweren Heimspiel unterstützen.