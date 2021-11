SG2H: Schwacher Auftritt – starke Ausbeute

Am vergangenen Sonntag haben die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen das Nachholspiel gegen die HSG Friedrichshafen/Fischbach bestritten. Die Gastgeber konnten eine schwache Partie mit 26:21 für sich entscheiden.

Zu ungewohnter Zeit am Sonntagnachmittag konnten die Grün-Roten, nach zwei abgesetzten Spielen endlich das langersehnte Heimcomeback in der Talsporthalle feiern. Die Gastgeber wollten in dieser Partie unbedingt das dritte Spiel in Folge für sich entscheiden. Verzichten musste das Trainergespann Adam/Eglauer bei diesem Vorhaben auf Kapitän May und Flügelflitzer Jörg. In den ersten zehn Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften Absetzen und so stand es 5:5. Die Gegner vom Bodensee konnten immer wieder über ihre rechte Angriffsseite zu Toren kommen. Im Verlauf der ersten Halbzeit konnte die SG2H immer wieder zwei Tore vorlegen aber die Gäste konnten sich immer wieder herankämpfen. So wurden beim Spielstand von 13:12 die Seiten gewechselt.

Die Trainer der Spielgemeinschaft mahnten ihre Spieler konzentrierter und mutiger zu agieren um das Spiel in der zweiten Halbzeit für sich zu entscheiden. Dies gelang der Mannschaft nicht. Aufgrund von technischen Fehlern und Unkonzentriertheiten im Abschluss konnte die SG ihre Führung nicht ausbauen. Bis zur 50 Minuten waren die Gastgeber maximal mit zwei Toren in Führung. Ab da merkte man bei den Gästen aus Friedrichshafen schwindende Kräfte und die Gastgeber konnten das Spiel am Ende mit 26:21 für sich entscheiden.

„Wir haben heute trotz einer schlechten Leistung unsere Heimserie fortgesetzt, es gilt nun weiter hart zu arbeiten damit wir unsere Leistung konstant über die Dauer des Spiels abrufen können“, so Linkshänder Lukas Fürst nach der Partie.

Nach dieser Partie stehen die Landesligahandballer der SG Hofen/Hüttlingen mit 6:2 Punkten im oberen Tabellendrittel der Liga. Am nächsten Sonntag steht mit dem HC Hohenems der nächste starke Gegner vor der Brust.