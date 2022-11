SG2H: Rumpf-Truppe holt wichtige erste Auswärts-Punkte

Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben ihr Auswärtsspiel gegen die Füchsinnen des TV Weilstetten nach einer starken Vorstellung mit 18:17 gewonnen. Vor allem Dank einer starken und vor allem kämpferischen Abwehrleistung konnte die SG2H die ersten Auswärtspunkte eintüten.

Die lange Anreise in den Schwarzwald trat man mit lediglich acht Feldspielerinnen und einer Torhüterin an. Es war ein richtig guter Auftritt, den die Kochertälerinnen am Samstagabend in der Lengenfeldhalle hingelegt haben und zum ersten Mal Punkte aus Weilstetten entführen konnten. Trainer Stefan Linsenmeier motivierte sein Team bei der Kabinenansprache, dass er zuversichtlich in die Partie gehe und es auf Qualität und nicht auf Quantität ankomme und die zwei Punkte mit in den Ostalbkreis wandern.

Gleich zu Beginn der Partie schüchterte man die Weilstetterinnen ein und gab dem gegnerischen Rückraum durch viele geblockte Bälle und einer überragenden Torhüterleistung von Lisa Fleischer wenig Chancen auf einfache Tore. Alica Eiberger, die auf der rechten Rückraumposition startete erzielte den ersten SG2H-Treffer, dem die SG2H den Sieben-Meter Treffer von Simone Bieg folgen ließen. Das Spiel gestaltete sich in den ersten 13 Minuten durch eine hervorragend stehende Abwehr auf beiden Seiten ausgeglichen (4:4).

In der 18. Minute konnten man sich einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten, der aber nicht lange anhielt und in der 21. Minute schon wieder ausgeglichen war (6:6). Die Füchsinnen, die auf eine voll besetzte Bank zurückgreifen konnten, gingen mit einem Tor in Führung in die Halbzeitpause (9:8). Man ließ den Kopf dennoch nicht hängen, obwohl man bereits in den vergangenen Auswärts-Partien meist schwach in die zweite Halbzeit gestartet war und sich nicht mehr herankämpfen konnte. Die zweite Halbzeit startete zunächst holprig und die Damen des TV Weilstetten konnten sich durch zwei schnelle Tore auf 11:8 absetzen. Das ein oder andere Problem offenbarte genau in dieser wichtigen Phase die Abwehr, dort war man immer mal wieder den entscheidenden Schritt zu spät und ließ so einige freie Rückraumwürfe zu. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einem klaren Ziel vor Augen, die ersten Auswärtspunkte - und dann auch noch gegen Weilstetten, zu holen glich man ebenfalls zum Unentschieden aus (11:11). Vor allem im Angriff fand man in den weiteren Minuten gute Mittel, um die Abwehr der Heimmannschaft zu knacken und Clara Jörg und Nina Funk konnten starke Tore über die Außenposition erzielen. Die Weilstetterinnen erschienen zudem immer wieder ratlos vor der kompakten Abwehr und scheiterten weiter und weiter im Angriff. Bis zur 59. Minute schenkten sich jedoch beide Mannschaften nichts und das Ergebnis blieb bis 30 Sekunden vor Schluss ausgeglichen (17:17). Simone Bieg erzielte den letzten Treffer der Partie, der den SG2H-Damen den Sieg schenkte.