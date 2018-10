SG2H: Pokalspiel gegen Oberligisten

Die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen treten am Feiertag (Donnerstag) um 16 Uhr ihre zweite Pokalrunde gegen den Oberligisten TSV Heiningen an. Nach langer Zeit dürfen die Frauen auch endlich wieder in der Talhalle in Wasseralfingen spielen. Schon letztes Jahr begegnete man sich nach dem jährlichen Vorbereitungsturnier in Heiningen auch das zweite Mal im Pokalspiel. Damals musste man sich jedoch am Ende geschlagen geben.

Aber nachdem die Mannschaft von SG2H-Trainer Gerd Mühlberger das diesjährige Turnier dort gewonnen hat, freut man sich nun 60 Minuten lang nochmals sein Bestes gegen die Heininger Damen geben zu dürfen. Da am kommenden Wochenende am Samstag ein wichtiges Rundenspiel gegen den TV Nellingen 2 ansteht, ist dieses Pokalspiel eine gute Möglichkeit, um die Sinne nach der letzten Niederlage wieder zu schärfen. Geschlossen als Mannschaft möchte man versuchen die Abläufe nochmals tiefer zu verinnerlichen und konsequenter in der Defensive zu sein. Auf zahlreiche Zuschauer würden sich die Grün-Roten an diesem Tag in der heimischen Halle sehr freuen.