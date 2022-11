SG2H ohne Abwehrchef Hendrik Hügler

An diesem Sonntag trifft die erste Männermannschaft der SG Hofen/Hüttlingen auf die Landesliga-Handballer der TSG Söflingen II. Spielbeginn ist um 17.45 Uhr in der Limeshalle Hüttlingen.

Söflingen steht momentan mit 8:2 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und positioniert sich mit drei Pluspunkten mehr, vor Hofen/Hüttlingen. Die TSG musste in der noch jungen Saison nur eine Niederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Liga, den TV Gerhausen, einstecken.

Die Reserve aus Söflingen wird daher alles daran setzten, die eigene Siegesserie auszubauen um weitere Punkte auf der Habenseite zu verbuche.

Nach dem hart umkämpfen Punkt vergangene Woche in Bad Saulgau möchten die Jungs vom Kochertal und Kappelberg den Einsatzwillen und Kampfgeist in das Training und somit auch in das Spiel mitnehmen. „Wir müssen von Anfang an unser bekanntes Tempospiel auf das Parkett bringen und über 60 Minuten eine kompakte Mannschaftsleistung zeigen, dann schaffen wir es auch, die zwei Punkte bei uns zu behalten“, kommentiert Joas Müller die Mannschaftsbesprechung.

Unglücklicherweise muss die SG2H auf ihren Abwehrchef Hendrik Hügler verzichten, der sich im letzten Spiel eine Fraktur der Mittelhand zugezogen hatte.

Ein wichtiger Faktor für die Männer in grün und rot wird auch das Heimpublikum sein. Deshalb hofft die Mannschaft auf eine lautstarke Unterstützung der eigenen Fans, um wichtige zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen zu können