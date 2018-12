SG2H nach Verletzungen Außenseiter

Für die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen geht es an diesem Samstag zum ungeschlagenen Spitzenreiter der Württemberg-Liga-Süd. Der TV Reichenbach ist mit zehn Siegen und nur einem Unentschieden unangefochtener Tabellenführer. Die Hofen/Hüttlingerinnen können diese Partie erneut nur mit einem stark dezimierten Kader antreten. Anpfiff ist um 17 Uhr in der Brühlhalle in Esslingen-Teck.

Nachdem im letzten Auswärtsspiel lediglich die ersten 20 Minuten ansehnlich waren, rechnen sich die SG2H-Damen für die bevorstehende Partie allenfalls Außenseiterchancen aus. Die Liste der pausierenden Spielerinnen scheint nicht abzureißen. Alica Eiberger, die sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können. Weiterhin muss die Abwehrchefin Lisa-Marie Hirzel ebenso wie die zuletzt stark aufspielende Jana Sauter verletzungsbedingt aussetzen. Zudem fehlen den Hofen/Hüttlingerinnen mit Sarah Scheuermann und Franziska Laible zwei Außenspielerinnen.

Hellwach sein

Ob es Simone Bieg gelingen wird, ihre Oberschenkelverletzung auszukurieren, wird bis zum Anpfiff fraglich sein. Erneut mit einem geringen Wechselkontingent scheint es also eine noch größere Herausforderung als es ohnehin schon ist, bedenkt man, dass der Tabellenführer aus Reichenbach lediglich einen Punkt in der Hinrunde abgegeben hat. Im Hinspiel mussten sich die SG2H-Damen mit 22:28 geschlagen geben, waren allerdings alles andere als chancenlos. Nach einer völlig verschlafenen Anfangsphase wachten sie zu spät auf, um den Rückstand noch aufzuholen. Für das bevorstehende Rückspiel gilt es also, von Beginn an hellwach zu sein und die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren. Nur mit einer leidenschaftlichen, engagierten Leistung über die gesamte Spielzeit wird es möglich sein dem Tabellenführer Paroli zu bieten.