SG2H muss Tempo verhindern

Zum nächsten Heimspiel in der Handball-Württemberg-Oberliga empfängt die A-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen den SV Fellbach. Anpfiff ist am Samstag um 17.45 Uhr in der heimischen Talsporthalle.

Fellbach steht in der Tabelle mit einem ausgeglichenen Punktekonto knapp hinter den Rot/Grünen, hat aber gegen Flein/Horkheim, gegen die die Jungs der SG2H hoch verloren haben, gewonnen. Immer noch muss das Team aus Hofen/Hüttlingen auf drei verletzte Spieler verzichten und wird versuchen, dies irgendwie zu kompensieren. Fellbach spielt mit sehr viel Tempo aus einer sicheren Abwehr heraus, dies gilt es durch konsequentes Rückzugsverhalten zu verhindern. Auch müssen die SG2H-Jungs vorne lange Angriffe fahren und geduldig auf ihre Chance warten. Das erste Auswärtsspiel gegen die HSG Neckar Freiberg/Benningen/Hoheneck konnten die A-Junioren der SG Hofen/Hüttlingen zuletzt mit 35:28 für sich entscheiden.