SG2H mit Topspiel zum Hinrundenabschluss

An diesem Samstag (20.30 Uhr) trifft die SG Hofen/Hüttlingen zum Abschluss der Hinrunde in der heimischen Talsporthalle auf den Zweitplatzierten der Bezirksliga Stauferland, den TV Jahn aus Göppingen.

Die SG2H spielt bisher eine starke Halbserie. Lediglich im Ostalb-Derby unterlag die SG2H an einem rabenschwarzen Tag der HSG Oberkochen/Königsbronn, alle restlichen Partien konnten die Kochertäler für sich entscheiden und führen daraus resultierend zum jetzigen Zeitpunkt die Tabelle mit 18:2-Punkten an.

Am kommenden Samstag treffen die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen nun allerdings auf den bisher wohl stärksten Gegner, den TV Jahn Göppingen. Auch die Jahnler spielen eine starke Hinrunde und konnten bis auf ihr Derby gegen den TSV Bartenbach alle ihre Spiele gewinnen. Da sie ein Spiel weniger als die Grün-Roten absolviert haben, rangieren sie mit 16:2-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Diese Konstellation allein verspricht schon Brisanz genug, da beide Mannschaften die Möglichkeit haben, den Kontrahenten nach Minuspunkten erst mal zu distanzieren. Schlüsselspieler beim TV Jahn sind neben dem erfahrenen Torhüter Wohlang sicher die erfolgreichsten Torewerfer Gottwald und Domay, deren Wirkungskreise es einzugrenzen gilt. Letztgenannter war bereits in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig der Bezirksliga Stauferland. Die Mannschaft um Kapitän Funk wird am Samstagabend alles zur Verfügung stehende in die Waagschale werfen, um ihr letztes Hinrundenspiel zudem noch in der heimischen Talsporthalle erfolgreich zu gestalten, bevor es in die achtwöchige Spielpause geht.