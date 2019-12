SG2H mit katastrophale Endphase

Am vergangenen Samstag haben die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den VfL Kirchheim in der heimischen Talsporthalle empfangen. Nach einem guten Vorsprung Mitte der zweiten Halbzeit, unterlagen die Kochertäler auf Grund einer katastrophalen Endphase letztlich mit 33:34.

Das Spiel begann zunächst sehr ausgeglichen. Durch schnelles Umschaltspiel und agiles Angriffsverhalten, schafften es die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in der 18. Minute erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung herauszuspielen. Als dann auch noch ein Spieler der Gastmannschaft die Rote Karte sah, schien man das Momentum vollends auf der eigenen Seite zu haben. Allerdings gelang es der Heimmannschaft in dieser Phase nicht den Vorsprung noch weiter auszubauen und die Blauen aus Kirchheim konnten bis zum Pausenpfiff noch auf 17:20 verkürzen.

Auf gutem Weg

Nach dem Wiederanpfiff hatte die Drei-Tore-Führung bis zur 38. Minute bestand, bevor man sich angetrieben durch die starken Kraus und Trögele in der 42. Minute mit 27:21 in Front sah. Auch eine Auszeit der Gastmannschaft änderte nichts am Spielverlauf und man begann die letzten zehn Minuten des Spiels mit einem solide scheinenden 33:27. Durch unnötige Zeitstrafen und teilweise doppelter Unterzahl der Grün-Roten, gelang es dem VfL Kirchheim Tor um Tor aufzuholen bis den Gästen schließlich vier Minuten vor dem Ende der Ausgleichstreffer gelang. Auch eine Auszeit vom Trainergespann Adam/Pharion zeigte in dieser Phase keine Wirkung und so bedeutete der Treffer durch die Gäste zum 33:34 nicht nur den ersten Rückstand in der kompletten Partie, sondern besiegelte auch gleichzeitig eine unnötige Niederlage für die Männer der SG2H.

Wieder einmal zeigte man gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte eine über weite Strecken couragierte Leistung, für die man sich am Ende jedoch wiederholt nicht belohnte. Bereits am Mittwoch wartet das Pokalspiel gegen den TV Steinheim, bevor am Samstag in Hohenems ein erfolgreicher Hinrundenabschluss gelingen soll.