SG2H mit grandioser Leistung

Zu Gast bei der SG Hegensberg/Liebersbronn präsentierten sich die Damen der SG2H am vergangenen Samstag äußerst spielfreudig und siegeswillig. Dank einer äußerst konzentrierten Leistung über die gesamte Spielzeit ließen sie den Gastgeberinnen kaum Chancen und setzten sich am Ende deutlich mit 35:21 durch.

Nach zuletzt zwei Niederlagen wirkte dieses Spiel förmlich wie ein Befreiungsschlag. Die Hofen/Hüttlingerinnen agierten von Beginn an sehr fokussiert und übernahmen schnell die Oberhand. Innerhalb der ersten Halbzeit bauten sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Mühlbergers Vorgabe, die gegnerischen Außenspielerinnen kurz zu decken, sorgte für große Unsicherheit im Aufbauspiel der Gastgeberinnen, so dass aus einer sicheren Abwehr heraus immer wieder Bälle erobert werden konnten. Durch schnelles Umschaltspiel erzielten die SG2H-Damen so zahlreiche Tore. Auch im eigenen Angriffsspiel gingen sie wesentlich entschlossener zu Werke als noch in den vergangenen Partien. Immer wieder erarbeiteten sie sich durch konsequentes Parallelstoßen große Lücken, die zum Torerfolg führten. Bei einem Halbzeitstand von 17:12 zugunsten der SG2H konnte erst einmal durchgeatmet werden. Mühlberger verlangte für die zweiten 30 Minuten weiterhin höchste Konzentration, um die Gegnerinnen nicht durch eigene Fahrlässigkeit wieder ins Spiel kommen zu lassen.

SG2H dreht auf

Den Hofen/Hüttlingerinnen war deutlich anzumerken, dass sie diese Partie nicht mehr aus der Hand geben wollten. Nach Wiederanpfiff drehten sie nun richtig auf und hatten sichtlich Spaß. Mühlberger gelang es, in den entscheidenden Momenten das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, um sich aus sicheren Spielhandlungen heraus Chancen zu erarbeiten. Als die SG2H-Damen in der 47. Minute mit zehn Toren führten, war wohl auch der SG Hegensberg/Liebersbronn klar, dass sie an diesem Tag die Punkte abgeben müssen (27:17). Mit der Gewissheit des sicheren Sieges spielten die SG2H-Damen dann frei auf und schwärmten weiterhin aus. Ein unstillbarer Torhunger sorgte für den deutlichen Sieg, der durch eine gewisse Resignation auf Seiten der Gastgeberinnen noch begünstigt wurde. Der Endstand von 35:21 war mehr als verdient.