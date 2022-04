SG2H mit Achtungserfolg gegen den Meister

Am vergangenen Donnerstag haben die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in der Limeshalle den Spitzenreiter der Landesligastaffel aus Lauterstein empfangen. In einem spannenden Spiel konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen und so endete die Partie mit 30:30 unentschieden. Das Hinspiel hatten die Männer in Rot und Grün nach einem völlig verschlafenem Start in den zweiten Spielabschnitt mit 22:25 verloren.

Die Begegnung begann direkt auf Augenhöhe. Auf den Auftakttreffer für die SG2H durch Rückraumhüne Fürst folgte direkt der Ausgleichstreffer für die Gästemannschaft. Bis zur 14. Minute ging es genauso weiter. Danach gelang es dem Ligaprimus aus Lauterstein das erste mal mit zwei Toren in Führung zu gehen. Diese Führung konnten die Rot-Grünen aber bis zur 16. Minuten egalisieren. Im Verlauf der ersten Hälfte konnten sich die Hausherren etwas absetzen und beim Stand von 17:14 für die SG2H ertönte die Halbzeitsirene.

In der Halbzeit mahnte die Trainer Adam und Eglauer ihre Schützlinge nicht wieder den Start der zweiten Halbzeit zu verschlafen und noch eine Schippe drauf zu packen. Dies gelang der Heimmannschaft nicht optimal. Binnen acht Minuten konnte die Mannschaft aus Lauterstein den Rückstand aufholen und mit 21:19 in Führung zu gehen. Dies veranlasste eine Auszeit auf Seiten der SG2H.

Nach der Auszeit traten die Spieler der Grün-Roten entschlossener und zielstrebiger auf. So konnte sich bis zum Ende der Partie keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. In einer Turbulenten Schlussminute, in der die SGL 20 Sekunden vor Schluss das Tor zum 30:29 erzielen konnte, glich Flügelflitzer Kraus zehn Sekunden vor Ende der Partie zum 30:30-Entstand aus. „Wenn man gegen den designierten Meister der Liga einen Punkt holt kann man schon sehr zufrieden sein. Dennoch hätten wir das Spiel auch gewinnen können“, so Routinier Max Funk nach der Partie.